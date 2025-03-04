"Шахеды" атакуют страну: в каких областях раздается тревога

Вечером 4 марта россияне запустили по Украине дроны-камикадзе. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не игнорировать угрозу и немедленно направляться в укрытие.

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Где сейчас звучат сирены