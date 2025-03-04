"Шахеды" атакуют страну: в каких областях раздается тревога
Вечером 4 марта россияне запустили по Украине дроны-камикадзе. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не игнорировать угрозу и немедленно направляться в укрытие.
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Где сейчас звучат сирены
Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области. Одесская область – угроза применения ударных БпЛА! Донецкая область – угроза применения ударных БпЛА! Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА! Сумская и Запорожская области – угроза применения ударных БпЛА!
Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области.
Одесская область – угроза применения ударных БпЛА!
Донецкая область – угроза применения ударных БпЛА!
Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА!
Сумская и Запорожская области – угроза применения ударных БпЛА!