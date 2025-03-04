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24 Канал Новости Украины "Шахеды" атакуют страну: в каких областях раздается тревога
4 марта, 21:00
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"Шахеды" атакуют страну: в каких областях раздается тревога

Дмитрий Усик

Вечером 4 марта россияне запустили по Украине дроны-камикадзе. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не игнорировать угрозу и немедленно направляться в укрытие.

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Где сейчас звучат сирены

21:32, 04 марта

21:26, 04 марта

Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области.

20:51, 04 марта

  • "Шахеды" в Черном море курсом на Одесскую область.
  • "Шахеды" на юге Днепропетровщины курсом на Павлоград.
  • "Шахеды" на Сумщине курсом юго-западным.
20:43, 04 марта

Одесская область – угроза применения ударных БпЛА!

20:36, 04 марта

Донецкая область – угроза применения ударных БпЛА!

20:30, 04 марта

Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА!

20:28, 04 марта

Сумская и Запорожская области – угроза применения ударных БпЛА!