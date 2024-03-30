Угроза баллистики миновала, но опасность от "Шахедов" остается: где сейчас тревога

30 марта 2024, 19:24
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Вечером субботы 30 марта в некоторых регионах нашего государства раздается сигнал воздушной тревоги. 24 Канал расскажет, где сейчас летят ракеты и "Шахеды".

Будьте осторожны, ведь враг коварен! Пройдите в укрытие! И читайте информацию о тревогах на 24 Канале и в других проверенных источниках, которые порекомендовали в Воздушных силах.

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Где сейчас тревога

 

19:59, 30 марта

Тревога на Полтавщине.

19:53, 30 марта

Угроза артобстрела в Никополе.

19:52, 30 марта

БПЛА с Днепропетровщины на Полтавщину курсом на Кременчуг.

19:42, 30 марта

Отбой на Сумщине.

19:39, 30 марта

На Харьковщине ракетная опасность, пишут ВС.

19:38, 30 марта

Добавилась Харьковщина: мониторинговые каналы пишут, что там обстреливают приграничье.

19:35, 30 марта

Где сейчас тревога

Тревога в Сумской, Запорожской, Днепропетровской областях.

19:33, 30 марта

ВС дали отбой угрозе баллистики с Севера.

19:32, 30 марта

Киевская, Черниговская области – отбой.

19:32, 30 марта

"Шахеды" в направлении Каменского.

19:30, 30 марта

Где сейчас тревога

Карта тревог на 19:30 выглядит так:

19:27, 30 марта

СМИ сообщают о взрывах в Сумском районе.
 

19:23, 30 марта

Ракета на Сумщину.

19:13, 30 марта

Угроза применения баллистического вооружения с севера: тревога в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

19:08, 30 марта

Шахеды между Днепром и Запорожьем. Движутся в западном направлении, – ВС.
 

18:34, 30 марта

Запорожская, Днепропетровская области – угроза применения ударных БПЛА.

 

Автор: Ірина Чеботнікова