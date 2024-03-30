Угроза баллистики миновала, но опасность от "Шахедов" остается: где сейчас тревога

Вечером субботы 30 марта в некоторых регионах нашего государства раздается сигнал воздушной тревоги. 24 Канал расскажет, где сейчас летят ракеты и "Шахеды".

Будьте осторожны, ведь враг коварен! Пройдите в укрытие! И читайте информацию о тревогах на 24 Канале и в других проверенных источниках, которые порекомендовали в Воздушных силах.

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Где сейчас тревога