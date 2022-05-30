Тревога во многих областях Украины: следуйте в укрытие

Во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Угроза авиаудара существует в южных, восточных и центральных областях.

Как можно быстрее возьмите свой "тревожный рюкзак" и направляйтесь в укрытие. Не выходите на улицу до тех пор, пока не получите официальное сообщение об отбое тревоги или не услышите повторно сирену.

Важно Россияне в окрестностях Северодонецка и взрыв в центре Мелитополя: основное за 96 день войны

В каких областях объявили тревогу

Сумской,

Полтавской,

Днепропетровской,

Запорожский,

Харьковской,

Донецкой,

Кировоградской,

Николаевской,

Одесской,

Винницкой,

Черкасский,

Луганской (там отбоя еще не было с 4 апреля).

Заметим, в первую очередь тревогу объявили в Донецкой области – еще в 10:56. Через 2 часа сирены включили в Запорожской и Днепропетровской областях. Впоследствии "красными" на карте тревог стали и другие регионы.

Добавим, что в Запорожье тревогу объявляли еще раньше. Тогда около 11:54 в разных районах города услышали звуки взрывов. Официальной информации о том, что произошло, пока нет.

Читайте также Россия отправляет на границу Курской области дополнительные войска, артиллерию и ракетные установки

Обстрелы украинских городов: последние новости

Утром 30 мая в центре временно оккупированного Мелитополя прогремел взрыв. По словам мэра Ивана Федорова, вероятно, россияне проводили зачистку в своих кругах, поскольку не выполняют то, что обещали коллаборантам. Или к взрыву причастны силы сопротивления, однако эту информацию должны подтверждать правоохранители.

В результате взрыва есть раненые, среди них может быть племянница гауляйтера области Евгения Балицкого. Предполагают, что взрыв мог быть попыткой покушения на коллаборанта.

Ночью на 30 мая оккупанты с территории России обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области. Враг использовал ракеты, миномет, самоходную артиллерийскую установку и реактивные системы залпового огня. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Это может вас заинтересовать – в России на войну призывают идти работников заводов: видео

После 14:45 в регионах начали объявлять отбои. Первыми повторные сирены включили Черкасская, Кировоградская и Винницкая области. После них – южные.