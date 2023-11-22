Будут ли объявлять тревогу во время взлета МиГ-31: в Воздушных силах сделали заявление

Юрий Игнат рассказал, будут ли и в дальнейшем Воздушные силы оповещать об угрозе, когда в небо взлетает российский МиГ-31. Указаний защитники украинского неба пока не получали.

Юрий Игнат – спикер Воздушных сил – подчеркнул, что система оповещения в любом случае не изменится. Воздушные силы ВСУ будут информировать украинцев об угрозе.

Обратите внимание Поиск решения: может ли быть альтернатива затяжным тревогам из-за полетов МиГ-31

Для нас не изменится схема оповещения населения. Мы стараемся это делать как можно скорее на официальном телеграм-канале. Что касается того, какой уровень угрозы будет, то есть в какой цвет рисовать карту – это будет принято на высшем уровне,

– подчеркнул Игнат.

Кроме того, спикер Воздушных сил подчеркнул, что МиГ-31 все равно будет взлетать. Иногда известно, что он – с ракетой. В то же время, иногда конкретной информации об этом нет. Нельзя рисковать.

Что раньше сказал Зеленский

Владимир Зеленский приказал искать решение, что делать, когда из-за взлета МиГ-31 страна останавливается на часы. Украинский лидер дал соответствующее поручение Генштабу ВСУ и Минобороны.

"Наш уровень ПВО и в целом готовность к ракетным угрозам позволяет несколько осовременить реагирование – без ненужных остановок страны", – подчеркнул президент.

Украинцев призывают активно реагировать на воздушные тревоги. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизни.