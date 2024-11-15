Тревоги в ряде областей Украины: предупредили о ракетной опасности
Воздушную тревогу в ряде регионов Украины объявили утром 15 ноября. Причиной угрозы называют ракетную опасность для части регионов.
24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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В Херсонской области объявили ракетную опасность.
Телеграм-канал "Николаевский Ванек" сообщил о том, что 5 бортов ТУ-95МС совершили пусковые маневры в районе Каспия.
Если пуски реальные, то ракеты прилетят ориентировочно в 09:00.
Воздушные силы сообщают об опасности для Киевской, Черкасской и Полтавской областей.
Харьковская, Сумская области – ракетная опасность,
– говорится в сообщении Воздушных сил.