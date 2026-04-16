Тревогу не объявляли: в Кропивницком прогремел взрыв: в Кропивницком прогремел взрыв

Главные новости Тревогу не объявляли: в Кропивницком прогремел взрыв
16 апреля, 18:21
Тревогу не объявляли: в Кропивницком прогремел взрыв

Татьяна Бабич

Посреди дня 16 апреля жители Кропивницкого слышали взрыв. Сигнала воздушной тревоги в городе не объявляли.

Об этом проинформировали корреспонеденты Общественного.

Что известно о взрыве в Кропивницком? 

Взрыв в городе был слышен около 18:17. При этом воздушную тревогу для региона не объявляли. Пока информация о причинах и последствиях инцидента отсутствует. 

