Про таке поінформували кореспонденти Суспільного.
Дивіться також У Миколаєві прогриміла серія вибухів, також гучно в Херсоні
Що відомо про вибух у Кропивницькому?
Вибух у місті було чутно близько 18:17. При цьому повітряної тривоги для регіону не оголошували.
Наразі інформація про причини й наслідки інциденту відсутня.
Зауважимо, що в ніч на 13 квітня в Кропивницькому пролунали вибухи внаслідок атаки російських безпілотників. Під удар потрапив об'єкт інфраструктури, після чого там спалахнула пожежа.