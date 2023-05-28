Ракетный удар России по Днепру: три человека, которых считали пропавшими без вести, погибли

Утром 26 мая российские террористы нанесли ракетный удар по Днепру. К сожалению, три человека, которых считали пропавшими без вести, погибли.

Число жертв в результате обстрела Днепра возросло до четырех. Об этом сообщил глава ОВА, пишет 24 Канал.

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Среди жертв врач, сотрудница медучреждения и работник ветклиники

В ОВА сообщили печальные новости. Отмечали, что три человека, которых считали пропавшими без вести после ракетного удара по Днепру, к сожалению, погибли.

Есть результаты исследования фрагментов тел, обнаруженных на месте трагедии. Среди жертв 56-летний врач и 64-летняя сотрудница разбитого медучреждения. А еще 57-летний работник соседней ветклиники. В общем и атака унесла жизни четырех человек,

– отметил Сергей Лысак.

Также должностное лицо подчеркнул, что никакого прощения агрессору за его страшные преступления не будет. Виноваты будут отвечать.

Ракетный обстрел Днепра: коротко