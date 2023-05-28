Ракетный удар России по Днепру: три человека, которых считали пропавшими без вести, погибли
Источник:Сергей Лысак
Утром 26 мая российские террористы нанесли ракетный удар по Днепру. К сожалению, три человека, которых считали пропавшими без вести, погибли.
Число жертв в результате обстрела Днепра возросло до четырех. Об этом сообщил глава ОВА, пишет 24 Канал.
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Среди жертв врач, сотрудница медучреждения и работник ветклиники
В ОВА сообщили печальные новости. Отмечали, что три человека, которых считали пропавшими без вести после ракетного удара по Днепру, к сожалению, погибли.
Есть результаты исследования фрагментов тел, обнаруженных на месте трагедии. Среди жертв 56-летний врач и 64-летняя сотрудница разбитого медучреждения. А еще 57-летний работник соседней ветклиники. В общем и атака унесла жизни четырех человек,
– отметил Сергей Лысак.
Также должностное лицо подчеркнул, что никакого прощения агрессору за его страшные преступления не будет. Виноваты будут отвечать.
Ракетный обстрел Днепра: коротко
- Около 10:30 в Днепре прогремели мощные взрывы. Затем в городе объявили воздушную тревогу. Позже Сергей Лысак сообщил, что оккупанты попали в медицинское учреждение.
- Спасатели завершили разбор завалов только утром 27 мая. Глава ОВА отметил, что известные лица двух людей, жизнь которых унесла эта вражеская атака. Обнаруженные фрагменты тел передали на экспертизу.
- Ранения получили 8 медицинских работников.
- В результате обстрела пострадали 32 человека. В частности, двое малолетних детей.
- Также вспыхнул пожар в здании ветклиники.
- Заметим, в Генштабе ВСУ уточнили, что по Днепру оккупанты ударили дважды. Сначала враг использовал 7 ракет из С-300/С-400, а по больнице запустил "Искандер".