Кількість жертв внаслідок обстрілу Дніпра зросла до чотирьох. Про це повідомив очільник ОВА, пише 24 Канал.

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Серед жертв лікар, співробітниця медзакладу та працівник ветклініки

В ОВА повідомили сумні новини. Зазначили, що троє людей, яких вважали зниклими безвісти після ракетного удару по Дніпру, на жаль, загинули.

Маємо результати дослідження фрагментів тіл, виявлених на місці трагедії. Серед жертв 56-річний лікар і 64-річна співробітниця потрощеного медзакладу. А ще 57-річний працівник сусідньої ветклініки. Загалом та атака забрала життя чотирьох людей,

– зазначив Сергій Лисак.

Також посадовець наголосив, що жодного прощення агресору за його страшні злочини не буде. Винні відповідатимуть.

Ракетний обстріл Дніпра: коротко