Три человека погибли в Киеве из-за атаки России: среди них 17-летняя девушка
23 ноября 2022 , 17:23Читати новину українською
Источник:Виталий Кличко
Российские военные 23 ноября мощно атаковали Киев, выпустив 31 ракету. В результате обстрела столицы погибли три человека.
Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 17:00 известно, что в результате сегодняшних ракетных обстрелов столицы погибли три человека. Среди погибших – 17-летняя девушка.
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В результате обстрела 11 пострадавших
Кроме того, Кличко сообщил, что пострадали 11 жителей столицы. По словам мэра Киева, 10 из них госпитализировали в медучреждения города.
Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.
Россия мощно атаковала Киев: что известно
- Россия во время массированной атаки направила на Киев 31 ракету, 21 из которых силам ПВО удалось сбить. В Киеве российские военные попали в инфраструктурный объект, в результате чего столица осталась без электроэнергии.
- Также по всему Киеву после обстрелов не было водоснабжения.
- Кроме того, россияне атаковали Киевскую область. В Киевской области российские террористы попали в жилой дом, из-за чего погибли три человека.
- Отметим, что Россия атаковала и другие регионы Украины. Прилеты зафиксировали во Львовской области. В результате Яворовский, Львовский и Червоноградский районы остались без электроэнергии.
- Также зафиксировано попадание в Винницкой области. После ракетных обстрелов России во многих регионах Украины вводится экстренное отключение света.
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