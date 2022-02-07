Три дня интенсивной терапии: Ермак поборол коронавирус
Источник:фейсбук Андрея Ермака
Андрей Ермак в понедельник, 7 февраля, сообщил, что поборол коронавирус. Глава Офиса Президента рассказал: уже сегодня он отправится на работу.
Ермак рассказал, что получил отрицательный тест на COVID-19. Глава ОП подчеркнул: выходные он использовал максимально, чтобы вылечиться.
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Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинирован. Всех призываю вакцинироваться. Это очень помогает,
– заявил Ермак.
Глава ОП подчеркнул, что все планы на эту неделю в силе. Ермак заметил: работы – много, но энергии – еще больше. Также он пожелал украинцам мощного иммунитета и крепкого здоровья.Примите во внимание! Положительный тест на коронавирус глава ОП получил 3 февраля. Ермак тогда отметил, что следующая неделя будет очень важной.
Нормандскую встречу не будут переносить
- СМИ сообщили, что нормандскую встречу на уровне советников не будут переносить.
- Она намечена на 10 февраля.
- Переговоры должны проходить в Берлине.
- Еще в 2020 году Ермак заболел коронавирусом также накануне переговоров советников лидеров нормандского формата. Правда, разговор планировали в формате видеовстречи.
Сообщение Ермака:
Получил отрицательный тест, и сегодня уже отправлюсь на работу. Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться.
Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинирован.
Всех призываю вакцинироваться. Это очень помогает.
Все планы на эту неделю в силе. Работы много, но энергии еще больше.
Мощного всем иммунитета и крепкого здоровья!