Как обычные люди оказались сильнее всей военной машины России

В школе на уроке географии я узнала, что мы стоим на украинском щите. Уникальной геологической структуре, которая поднимает на поверхность кристаллические породы возрастом более 3 миллиардов лет. География не просто описывает земную поверхность, она также определяет национальный характер.

Украинцы хотят мира, но не оккупации

Не удивительно, что украинцы в буквальном смысле этого слова стали тем украинским щитом, который не дает российской орде прорваться дальше в Европу. Об этом заявила Александра Матвийчук, информирует 24 Канал.

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Не то что бы мы очень стремились осуществить свой цикл 12 подвигов. Но именно нам выпало первыми начать сопротивление разрастанию раковой опухоли российской империи.

Владимир Путин постоянно повторяет, что не существует украинского народа, украинского языка, украинской культуры. Все эти годы мы документируем, как эти слова становятся ужасной реальностью на оккупированных территориях. Там физически уничтожают активных людей в громадах – мэров, журналистов, священников, учителей, писателей, музыкантов, экологов. Запрещают украинский язык и культуру. Разрушают и грабят культурное наследие. Принудительно забирают украинских детей, чтобы воспитать их как россиян.

Поэтому украинцы хотят мира, но не оккупации. Люди, которые выжили в оккупации, рассказывали нашим мобильным группам на деоккупированных территориях, как российские военные кричали на них: "Какого черта вы так хорошо живете? Вы будете жить так, как мы".

Три года назад не только Путин, но и наши международные партнеры были убеждены, что украинцы продержатся от силы 3 – 4 дня. Из Киева эвакуировались посольства и международные организации. Город пытались взять в кольцо российские войска. Помню, что первые недели мы праздновали каждое утро как победу. Потому что мы продержались еще одну ночь.

Мы сильнее, чем думаем

Тогда обычные люди остались и начали делать удивительные вещи. Обычные люди присоединились к территориальной самообороне, помогали выжить под артиллерийскими обстрелами, вывозили жителей из окруженных городов, спасали пострадавших под завалами жилых домов, прорывали окружение, чтобы подвезти гуманитарную помощь.

Заметьте США больше не друзья? Важный вывод для Украины

И вдруг стало очевидно, что люди, которые борются за свою свободу и человеческое достоинство, сильнее, чем вся мощь российской военной машины.

Люди имеют гораздо большую силу, чем они сами себе думают. И кто бы что ни говорил, мы сами определяем свое будущее.