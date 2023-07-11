Три кита восстановления украинских общин

Послевоенное восстановление Украины – один из самых больших вызовов не только для нашего государства, но и для мира. KSE подсчитала, что за почти 500 дней войны россияне повредили или полностью уничтожили более 163 тысяч объектов жилого фонда. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Как сделать лучше, чем было до

Прямой ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины в апреле 2023 года, составляет 147,5 миллиарда долларов. Стоимость восстановления всей Украины на сегодня обойдется по меньшей мере в 750 миллиардов долларов. К тому же, есть все основания полагать, что это далеко не окончательная цифра.

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Несмотря на безумные вызовы и незавершенную войну, возвращать жизнь в украинские общины нужно уже сейчас, ведь даже в самых истерзанных оккупантами регионах продолжают жить люди.

За промедление с восстановлением страна может поплатиться самым дорогим – невозвратом в свои дома миллионов украинцев, вынужденно покинувших страну в результате полномасштабного вторжения.

Что же нужно, чтобы эффективно отстроить страну или даже построить лучше, чем было до этого? Кажется, весь алгоритм можно свести к трем ключевым принципам.

Качественная аналитика данных общин. До сих пор сбор и верификация информации о жизни украинских городов или поселков проходил очень хаотично. Часто на уровне общины даже нет отдельного отдела, который собирал бы и обрабатывал социально-экономические и другие показатели и данные. А там где такие отделы есть, полезная информация нередко остается неиспользованной, припадая пылью в шкафу.

Вопрос верификации данных, на сегодня, стоит еще острее. К счастью, недавно правительство утвердило правила работы Геоинформационной системы регионального развития, которая является автоматизированным хранилищем данных всех общин Украины в контексте демографии, экономики, разрушений, доступа к медицине, образованию и т.д.

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Такой подход в будущем позволит как властям, так и международным донорам проводить разумную аналитику состояния общин и мониторить эффективность программ восстановления.

Подготовка Стратегии развития общин и Программы комплексного обновления территорий ТО. Активное участие в этом процессе представителей органов местного самоуправления и жителей общин обязательно, ведь никто не знает проблемы и потребности городка или поселка лучше, чем местные жители.

Вместе с тем, создание подобных документов требует кропотливой технической работы, привлечения к разработке узкоспециализированных специалистов и интеграции планов по развитию общины к профилю всего региона. Поэтому важно, чтобы локальные стратегии общин коррелировались с государственной стратегией регионального развития, создавая дополнительные возможности для себя и областей в целом.

Со стороны правительства также была проделана основательная работа, было принято постановление 1159, которое в подробностях разъясняет шаги, необходимые для разработки Программ комплексного восстановления.

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Синергия властей, общин, бизнеса, доноров и гражданского общества. Доверительное и взаимовыгодное сотрудничество в этом пятиугольнике критически важно, а от его эффективности будет зависеть успех восстановления.

Государство стремится организовать унифицированную систему восстановления с четкими и понятными инструментами реализации.

Общины мечтают о скорейшем восстановлении обычной жизни и возвращении украинцев домой.

Бизнес заинтересован в прозрачности ведения дел и получении честной прибыли.

Международные доноры предпочитают, чтобы каждый вложенный ими доллар был использован по назначению и максимальной эффективности.

Гражданское общество хочет учитывать при восстановлении интересов всех групп населения.

Кстати, на недавно состоявшейся в Лондоне Конференции по вопросам восстановления Украины украинское гражданское общество было признано неотъемлемым субъектом восстановления.

Первоочередные задачи

Модерацию этих многосторонних отношений еще задолго до начала войны начали проекты международной технической помощи, находящиеся в Украине с первых лет независимости. Однако после начала российского широкомасштабного вторжения количество таких международных проектов возросло. К примеру, только по направлению децентрализации таких насчитывается более 90.

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Кроме профиля децентрализации, существует много других проектов с сильной экспертизой в других отраслях – медицины или предоставления социальных услуг, образования, государственного управления, верховенства права и других. Большинство крупных инициатив осуществляется при поддержке правительств Канады, США, стран Европейского Союза.

Каждый из этих проектов имеет общую цель – непосредственная помощь общинам в восстановлении. И здесь вопрос координации усилий и справедливое распределение с обеспечением общин выходит на главный план, которым, по моему мнению, должно заниматься Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, ведь именно это Министерство является основным стейкхолдером таких проектов МТД.

Непосредственная работа с общинами, методологии и подходы могут быть разными и остаются на усмотрение исполнителей. Однако первоочередной задачей является сбор и верификация насущных потребностей по секторам. После этого на местах нужно отобрать команды специалистов, которые с помощью экспертной помощи команды при министерстве, а также поддержки местных властей, общин и бизнеса смогут внедрить конкретные инициативы по восстановлению своих территорий.

Каким бы большим ни было количество подобных проектов, процесс восстановления крупнейшей страны Европы – задача чрезвычайно амбициозная. Однако украинское общество уже неоднократно доказывало, что невозможного для нас не существует. Тем более, когда мы имеем такой интерес и поддержку Украины со стороны наших партнеров почти во всем мире.