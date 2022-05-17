Три причины, почему Россия "выдохлась" от ракетных обстрелов Украины

По ракетным обстрелам – следующий момент. Паузы между обстрелами будут более длительными не только потому, что боеприпасы свозят со всех российских регионов, а это время, но и потому, что самолетам их запускающим остро необходимо послеполетное обслуживание.

Советский "хвост" российской армии

26 мая я писал, что на аэродром Шайковка в Калужской области подвезли ракеты Х-22. Но загрузили их всего на два стратегических ракетоносца Ту-22М3 из пяти готовых к вылетам.

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А все потому, что после вылета эти самолеты проводят не менее суток, а то и дольше послеполётного обслуживания.

То есть, на интенсивность ракетных ударов по территории Украины сейчас влияют два фактора.– дефицитность даже советских ракет, свозимых со всей России.– возраст техники, которая производит пуски этих ракет и требует длительного послеполетного обслуживания.



В России уже возникают сложности из-за устаревших ракет и уменьшения их запасов / Фото с фейсбука Александра Коваленко

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Есть, конечно, еще третий фактор, а именно после снятия с хранения советские ракеты проходят проверку и восстановление функциональности, что тоже занимает время, и не всегда оно успешно, но это уже совсем другая история.

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