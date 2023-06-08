Колоссальный успех с меньшей численностью войск: примеры 3 битв в истории

Военный эксперт Петр Черник рассказал, что Украина может победить исключительно благодаря качеству. Также он назвал три битвы, когда армия с меньшей численностью достигала колоссального военного успеха.

Аналитик рассказал в интервью 24 Канала, что это произошло благодаря грамотной организации. Речь идет о битвах до нашей эры и в 19 веке.

Смотрите также На крыльях свободы: кто вошел в коалицию истребителей и какие самолеты получит Украина

Сражения, в которых победила армия с меньшей численностью бойцов

Мы думаем, что нас уже так много, что можем создать трехкратное преимущество над противником. Это классическая логика ведения войн. Мол, есть у нас такое преимущество – мы пошли в атаку. У нас такого преимущества нет. Мы можем победить исключительно благодаря качеству,

– объяснил военный эксперт.

По его словам, история знает успешные сражения, когда меньшей численностью войск благодаря грамотной организации достигался колоссальный военный успех:

в битве при Гавгамелах в 331 году до нашей эры Александр Македонский, едва ли не лучший полководец всех времен и народов, нанес поражение Дарию 3. У Македонского было меньшее войско;

в 331 году до нашей эры Александр Македонский, едва ли не лучший полководец всех времен и народов, нанес поражение Дарию 3. У Македонского было меньшее войско; в битве при Каннах в 216 году до нашей эры Ганнибал победил римлян меньшей силой;

в 216 году до нашей эры Ганнибал победил римлян меньшей силой; в битве под Аустерлицем в 1804 году Наполеон Бонапарт значительно меньшими силами разгромил третью антифранцузскую коалицию.

Петр Черник отметил, что именно в таком контексте должны двигаться и мы. Однако объяснил важный нюанс: здесь нельзя ошибиться. Поэтому нужно очень взвешенно и системно подходить ко всему, что называется "контрнаступление".

Гарантировать могу только один аспект – в так называемом цикле сухой погоды в обязательном порядке состоятся наши лучшие наступательные операции. Но сухая погода уже зашла, а держаться может вплоть до середины октября. Это еще достаточно большое время. А значит повторю свой главный тезис: терпение, терпение и еще раз терпение,

– объяснил военный эксперт.

Контрнаступление ВСУ: последние новости