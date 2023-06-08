Аналітик розповів у інтерв'ю 24 Каналу, що це відбулось завдяки грамотній організації. Мовиться про битви до нашої ери та у 19 столітті.

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Битви, у яких перемогла армія з меншою чисельністю бійців

Ми думаємо, що нас уже є так багато, що можемо створити трикратну перевагу над противником. Це класична логіка ведення воєн. Мовляв, є в нас така перевага – ми пішли в атаку. Ми ж такої переваги не маємо. Ми можемо перемогти виключно завдяки якості,

– пояснив військовий експерт.

За його словами, історія знає успішні битви, коли меншою чисельністю військ, завдяки грамотній організації, досягався колосальний воєнний успіх:

у битві при Гавгамелах у 331 році до нашої ери Александр Македонський, чи не найкращий полководець усіх часів і народів, завдав поразки Дарію 3. У Македонського було менше військо;

у 331 році до нашої ери Александр Македонський, чи не найкращий полководець усіх часів і народів, завдав поразки Дарію 3. У Македонського було менше військо; у битві при Каннах у 216 році до нашої ери Ганнібал переміг римлян меншою силою;

у 216 році до нашої ери Ганнібал переміг римлян меншою силою; у битві під Аустерліцом в 1804 році Наполеон Бонапарт значно меншими силами розгромив третю антифранцузьку коаліцію.

Петро Черник зазначив, що саме в такому контексті маємо рухатися й ми. Проте пояснив важливий нюанс: тут не можна помилитися. Тому треба дуже зважено та системно підходити до всього, що називається "контрнаступ".

Гарантувати можу тільки один аспект – у так званому циклі сухої погоди в обов'язковому порядку відбудуться наші найкращі наступальні операції. Але суха погода зайшла вже, а триматися може аж до середини жовтня. Це ще доволі великий час. А отже повторю свою головну тезу: терплячка, терплячка й ще раз терплячка,

– пояснив військовий експерт.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини