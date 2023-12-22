Враг не сможет действовать дерзко: как ВСУ противодействуют российской авиации на Юге

В небе над Югом Украины ВСУ уничтожили три российских самолета Су-34. Сейчас оккупанты пытаются оттеснить наши Силы обороны с левобережья Херсонской области. Нужно удерживать этот плацдарм и развивать успех.

Одним из важных элементов для обеспечения контрнаступательных действий есть прикрытие из воздуха и работа ПВО. Это 24 Каналу заметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Противодействие российской авиации на Юге

Александр Мусиенко отметил, что Россия активно применяла свою авиацию на Юге для сброса управляемых авиабомб и нанесения ударов с воздуха. Враг пытается применять авиацию на оккупированных территориях и таким образом помешать действиям украинских Сил обороны.

Очевидно, были приняты правильные и ответственные решения, чтобы отогнать комплексно российскую авиацию, не дать им чувствовать себя настолько свободно, как им хотелось бы, и поразить самолеты, привлеченные к нанесению ударов КАБ. Враг не может сейчас действовать столь дерзко с точки зрения нанесения ударов с воздуха,

– сказал он.

Военный эксперт предположил, что Силами обороны была избрана такая стратегия, что будут действовать дополнительные силы ПВО, а также будут приниматься меры по обеспечению сохранности средств ПВО, зенитно-ракетных комплексов.

"Это поддержка наших сил, действующих на Юге, в частности, на левобережье Херсонской области. Им она сейчас очень нужна. Потому что они ведут эти бои в очень сложных условиях. Также это продолжение комплексной стратегии отталкивания российской авиации", – объяснил Мусиенко.

Ранее на Юге Силы обороны наносили удары по аэродромам в Мелитополе и Бердянске. Цель – отнять у России возможности использовать аэродромы, а также работать их авиации. Руководитель Центра военно-правовых исследований считает, что ВСУ продолжат удары по авиации врага.

На Юге ВСУ уничтожили сразу три Су-34