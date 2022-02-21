Три войны и одна Олимпиада: кровавые конфликты 1956 года показали, что спорт – не вне политики

Олимпиада 1956 года стала уникальными соревнованиями. В том числе и из-за того, что ее использовали как прикрытие для трех крупных конфликтов.

Есть миф, что Дельфийский оракул подсказал древнегреческому царю Ифиту рецепт, как остановить бесконечный поток конфликтов в Эладе. Совет простой – пригласить враждующие города-государства вместо изнурительных войн провести спортивные соревнования.

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Почему Олимпиада 1956 года была особенной

Так появились первые Олимпийские игры. После возрождения олимпийское движение также задекларировало антивоенный и внеполитический дух соревнований.

Однако, к сожалению, мир – не древняя Эллада. Олимпиады не смогли избежать роли площадок политических противостояний.

Олимпийские игры 1956 года имели много причин называться уникальными. Впервые они происходили в Южном полушарии. В Мельбурн съехались 3 тысячи спортсменов из 72 стран.



Олимпиаду 1956 года принимали 2 города / Фото Yle

Впервые летняя Олимпиада проходила практически зимой. Открытие соревнований в Мельбурне состоялось в конце ноября – начале декабря, поскольку австралийское лето на несколько месяцев приходит позже, чем в северном полушарии.

Еще одно впервые – Олимпиаду принимали 2 города. До сих пор МОК такого не практиковал, но пришлось, из-за того, что организаторы проворонили, что в Австралии действуют чрезвычайно строгие правила ввоза животных и лошадей в частности.

Речь шла о карантинной изоляции продолжительностью 6 месяцев, и австралийцы отказались менять свои правила по просьбе Олимпийского комитета. Поэтому всадников пригласили на соревнования в Стокгольм, которые состоялись за несколько месяцев до основных игр.

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Еще одна особенность Игр в Мельбурне – впервые события такого масштаба бойкотировали так много стран. От имени сразу 8 государств в рамках Олимпиады выступали политики, а не спортсмены.

Проблема "двух Китаев"

С 1949 года, когда власть в Пекине взяли коммунисты, берет свое начало проблема "двух Китаев". На Тайване в эмиграции оставалось до сих пор легальное и уже признанное ООН – правительство Китайской республики Чан Кай Ши.

Страны социалистического блока признали власть МАО. Обе китайских республики провозгласили доктрину единого Китая.

Политика единого Китая – принцип, согласно которому существует только одно китайское государство, которое состоит из материкового Китая, Гонконга, Макао и Тайваня. Его используют КНР и Китайская республика. Но Пекин и Тайбэй по-разному его трактуют, претендуя быть единственным представителем китайской нации и государства.

Перед Играми 1956 года МОК допустил к участию в соревнованиях команду коммунистического Китая. Это должна была быть вторая Олимпиада спортсменов Мао Дзедуна.

Однако перед играми в Мельбурне Пекин начал давить на Международный Олимпийский комитет с требованием аннулировать заявку Тайваня. Мол, это лишь область Китайской Народной Республики.

Когда в ответ услышали от Международного олимпийского комитета, что Олимпиады проходят без политики, коммунисты объявили бойкот соревнованиям.

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Генеральный секретарь МОК 1946– 1964 годов Отто Майер отмечал, что действия китайской делегации продиктованы политической волей китайских лидеров, которые таким образом лишили права своих спортсменов для участия в следующих Олимпийских играх.

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Бойкот бойкотом, но до Мельбурна рука коммунистического Пекина все-таки дотянулась. Во время церемонии открытия кто-то подменил флаги. И над делегацией из Тайваня поднялся красный флаг со звездочками – коммунистического Китая.

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На ошибку быстрее всего отреагировали сами тайванцы, и спортсмены быстро ее исправили, содрав флаг коммунистов.

В то же время бойкот коммунистическим Китаем Олимпиады в Мельбурне дал фору Тайваню, спортсмены которого выступали от имени всего Китая почти на два десятилетия.

Пекин вернулся к Олимпиадам только в 1984 в Лос-Анджелесе. Теперь на Олимпийских играх делегация Тайваня объявляется как "китайский Тайбэй". На зимнюю Олимпиаду в Пекин отправились всего четверо спортсменов.

Война за контроль над Суэцким каналом

В 1956 году проблема с "китайским вопросом" оказалась не единственным фактором, который омрачил праздник спорта. В Египте началась война за контроль над Суэцким каналом.

В июле 1956 президент Египта Абдель Насер объявил о национализации Суэцкого канала – это ключевая точка на торговом маршруте из Южной Азии в Европу и соединяет Средиземное и Красное море.

Компания Суэцкого канала, которая руководила водным путем, была юридически египетской, но де факто египтяне еще в 1936 году отдали ее на 99 лет в концессию британцам.



Абдель Насер объявил о национализации Суэцкого канала / Фото Bibliotheca Alexandrina

Англичане обставили канал военными базами и надеялись, что их оттуда никто и никогда не заставит уйти. Но военный переворот в Египте изменил все.

Второй президент Египта Гамаль Абдель Насер отметил, что, чтобы прорыть этот канал, "положили собственные силы, кости и свою жизнь, поэтому и деньги с этого канала принадлежат нам".

Договор в одностороннем порядке расторгли. Это напрямую затрагивало интересы англичан, которые собирали налоги за проход по проливу 15 тысяч судов.

Поскольку половина необходимой нам и скандинавским странам нефти не может попасть к нам – это вопрос жизни и смерти,

– сказал Энтони Иден, экс-премьер-министр Великобритании.

Присоединились к операции и французы, которым Абдель Насер тоже был костью в горле. Каир спонсировал и прикрывал Алжирское движение за независимость, которое воевало с Парижем.

Третьим игроком в антиегипетском лагере был Израиль, которому угрожали страны арабской лиги. Главным в ней был как раз Египет, президент Гамаль – иконой панарабизма.



Насер отклонил ультиматумы / Фото Al-Ahram Weekly

План восстановления британского контроля над Суэцким каналом был таким:

Израиль атакует Египет, объясняя агрессию превентивным ударом по странам арабской лиги, где царят антиеврейские настроения;

Англия и Франция предлагают свои услуги переговорщиков и, как нейтральная сторона, вводят своих миротворцев, и Суэцкий канал возвращается британцам.

Вторжение в Египет

29 октября 1956 года израильтяне пошли в наступление на южном направлении. В течение 100 часов египетские силы были разбиты.

30 октября в 18:00 Англия и Франция выдвинули Египту и Израилю ультиматум с требованием отвести войска на 10 миль от Суэцкого канала. Насер, как и ожидалось, отклонил ультиматум и дал повод европейцам начать военные действия.

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С 31 октября по 6 ноября Великобритания и Франция в рамках операции "Мушкетер" уничтожили египетскую авиацию и техническую инфраструктуру. Затем территории вокруг Суэцкого канала взяли под контроль англо-французские войска.

Морской и вертолетный десанты захватили города Порт-Саид и Порт-Фуад. Протестуя против британской и французской агрессии, от участия в Олимпийских играх в 1956 году отказались:

Египет;

Ирак;

Ливан;

Камбоджа.

Огласка, которую вызвало вторжение в Египет, была очень большой. Поддержку Египту обещал и Советский Союз. На Лондон и Париж давил Вашингтон.

Мы не могли, с одной стороны, жаловаться на советское вмешательство в Венгрию, а с другой – молчать и одобрять то, что британцы и французы выбрали именно то время, чтобы вмешаться против Насера,

– сказал Ричард Никсон, президент США 1953 – 1961 гг.

В связи с Суэцким кризисом впервые созвали чрезвычайную встречу Совета Безопасности ООН. Первый и единственный раз представители США и Советского Союза голосовали вместе.

Кроме заявлений ООН, США пригрозили английскому правительству отказать в кредитовании. Только после этого операцию "Мушкетер" начали сворачивать. А британских и французских десантников в окрестностях Суэцкого канала заменили голубые каски.

Масштабные протесты в Будапеште

Еще одной горячей точкой стал Будапешт. 23 октября там начались антикоммунистические выступления студентов. За несколько дней протесты приобрели национальный масштаб.

Попытки разогнать их силами местных силовиков и советскими оккупационными войсками не давали результата. Москва решила под прикрытием Олимпиады надолго отбить у венгров желание бунтовать.

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Пока венгерскую олимпийскую сборную под советским конвоем выслали в Чехословакию, где изолировали от информации, что творилось дома, – к Будапешту двинулись войска Варшавского блока.

О том, что восстание потерпело поражение, венгерские олимпийцы узнали из американской прессы уже в Австралии. Попытки Венгрии свергнуть российский протекторат объясняются и террором, который развязали в стране новосозданные спецслужбы. Репрессиям подвергались не только бывшие союзники нацистов, но и общественные деятели.

По состоянию на 1956 год советская власть так науправляла, что 30% населения Венгрии было на грани, а 55% – за чертой бедности.



К повстанцам Москва отрядила маршалов Жукова и Конева / Фото Karel Hájek

Усмирять повстанцев Москва отрядила "авторов" взятия Берлина – маршалов Жукова и Конева. До 10 ноября того же 1956 года, применяя грубую силу и террор, советские войска подавили венгерское восстание.

В знак протеста против вторжения Москвы в Венгрию бойкот австралийским Олимпийским играм объявили:

Нидерланды;

Испания;

Швейцария.

МОК в ответ никак реагировал и советскую сборную не дисквалифицировал. Хотя раньше проявление военной агрессии могло быть аргументом снятия с соревнований.

Так было, например, с Германией и Россией в 1920 году. Когда эти страны не приглашали на Олимпиаду. Германию – в Первую мировую, советскую Россию – за войну против Украины и Польши.

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Однако в 1956 году статус Москвы уже был другим, и на карательную операцию в Будапеште МОК смотрел сквозь пальцы. Так впервые Олимпийские игры столкнулись с бойкотом со стороны сразу 8 стран.

Уже в Мельбурне шок и печаль венгров превратились в гнев.

Матч между Венгрией и СССР стал кровавым

Когда сборная Венгрии по водному поло вышла в полуфинале на сборную СССР, ставки венгров были понятны – отплатить "советам" за танки в своей столице.

Семьи, в частности дочь капитана венгерских ватерполистов Дезо Дьярмати, остались дома, поэтому их судьба, учитывая террор "советов", оставалась неизвестной.

Обычно в рассказах о драке венгерских и советских ватерполистов мало упоминается, что команды не были чужими и спортсмены хорошо друг друга знали. Советские ватерполисты несколько лет тренировались в Венгрии, игроки которой лидировали в международных чемпионатах.

В то же время, потерпев разгром на Олимпиаде в 1952 году, Москва решила выслать своих ватерполистов тренироваться к чемпионам – венграм. Но в 1956 году для спортивной дружбы не осталось места.

Ватерполо может быть очень жестким видом спорта. На протяжении всего матча, в котором Венгрия одержала победу со счетом 4 – 0, игроки раздавали соперникам пинки кулаками, локтями, коленями и ступнями. Венгры пытались спровоцировать соперников и заработать пенальти.

Мы чувствовали, что играем не только для себя, но и для каждого венгра. Эта игра была единственным способом противостоять им,

– отмечал Эрвин Задор, участник матча Венгрия – СССР.

Впоследствии, за чрезвычайно высокий уровень агрессии и нарушений во время этой игры – матч назвали кровавым. За считанные минуты до конца Эрвин Задор получил удар от россиянина. Это попало в объективы камер.

Если бы не австралийская полиция, то собранные на трибунах болельщики, преимущественно из венгерской диаспоры, наверняка бы линчевали советских ватерполистов.



Задор получил удар от россиянина / Фото American Broadcasting Company

В итоге игра закончилась победой венгров. Впоследствии они взяли олимпийское золото.

После завершения соревнований 46 венгерских спортсменов растворились в австралийском городе, чтобы затем с помощью американских спецслужб получить политическое убежище на Западе.

До 1956 года делегации шли в алфавитном порядке по названию стран на церемониях открытия и закрытия. Однако в Мельбурне, который затронули конфликты, появилась и новая традиция.

Чтобы подчеркнуть тезис о спорте выше конфликтов – сборные шли одной колонной. Следующей Олимпиадой, которая показала, насколько разделен мир, – были игры в 1980 году в Москве. Их бойкотировали 66 стран мира, осуждая советское вторжение в Афганистан.

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Кстати, в сравнении с 1956 годом, в 2022 году Олимпиаду в Пекине бойкотировали на одну страну больше – 9 государств объявили бойкот. Правда, дипломатический.

Соединенные Штаты, Великобритания, Литва, Дания, Канада, Бельгия и японцы с австралийцами – отреагировали на нарушения прав человека в так называемых лагерях перевоспитания мусульман в округе Синдзянь.