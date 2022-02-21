Є міф, що Дельфійський оракул підказав давньогрецькому царю Іфіту рецепт, як зупинити нескінчений потік конфліктів в Еладі. Порада проста – запросити ворожі міста-держави замість виснажливих воєн провести спортивні змагання.

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Так з'явилися перші Олімпійські ігри. Поки вони тривають оголошувалося священне перемир'я. Після відродження Олімпійський рух також задекларував антивоєнний і позаполітичний дух змагань.

Проте, на жаль, світ не давня Еллада. Олімпіади не змогли уникнути ролі майданчиків політичних протистоянь.

Олімпійські ігри 1956 року мали багато причин називатися унікальними. Вперше вони відбувалися у південній півкулі. До Мельбурна з'їхалися 3 тисячі спортсменів із 72 країн.


Олімпіаду 1956 року приймали 2 міста / Фото Yle

Вперше літня Олімпіада відбувалася практично взимку. Відкриття змагань у Мельбурні відбулося наприкінці листопада – початку грудня, оскільки австралійське літо на кілька місяців приходить пізніше, ніж у північній півкулі.

Ще одне вперше – Олімпіаду приймали 2 міста. Досі МОК такого не практикував, але через те, що організатори прогавили, що в Австралії діють надзвичайно суворі правила ввезення тварин і коней зокрема.

Мовилося про карантинну ізоляцію тривалістю 6 місяців і австралійці відмовилися змінювати свої правила на прохання Олімпійського комітету. Тому вершників запросили на змагання до Стокгольма, які відбулися за кілька місяців до основних ігор.

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Ще одна особливість Ігор в Мельбурні – вперше події такого масштабу бойкотували так багато країн. Від імені відразу 8 держав у рамках Олімпіади виступали політики, а не спортсмени.

З 1949 року, коли владу в Пекіні взяли комуністи, бере свій початок проблема "двох Китаїв". На Тайвані в еміграції залишався досі легальний і вже визнаний ООН – уряд Китайської Республіки Чан Кай Ши.

Країни соціалістичного блоку визнали владу МАО. Обидві китайські республіки проголосили доктрину єдиного Китаю.

Перед іграми 1956 року МОК допустив до участі в змаганнях команду комуністичного Китаю. Це мала бути друга Олімпіада спортсменів Мао Дзедуна.

Однак перед іграми у Мельбурні Пекін почав тиснути на Міжнародний Олімпійський комітет із вимогою анулювати заявку Тайваню. Мовляв, це лише область Китайської Народної Республіки.

Коли у відповідь почули від Міжнародного олімпійського комітету – що Олімпіади проходять без політики – комуністи оголосили бойкот змаганням.

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Генеральний секретар МОК 1946– 1964 років Отто Майєр зазначав, що дії китайської делегації продиктовані політичною волею китайських лідерів, які у такий спосіб позбавили права своїх спортсменів для участі в наступних Олімпійських іграх.

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Бойкот бойкотом, але до Мельбурна рука комуністичного Пекіну таки дотягнулася. Під час церемонії відкриття хтось підмінив прапори. І над делегацією із Тайваню піднявся червоний прапор з зірочками – комуністичного Китаю.

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На помилку найшвидше відреагували самі тайванці і спортсмени швидко її виправили здираючи прапор комуністів.

Водночас бойкот комуністичного Китаю Олімпіади в Мельбурні дав фору Тайваню, спортсмени якого виступали від імені всього Китаю майже на два десятиліття.

Пекін повернувся до Олімпіад лише у 1984 на у Лос-Анджелесі. Тепер на Олімпійських іграх делегація Тайваню оголошується, як "китайський Тайбей". На зимову Олімпіаду до Пекіна вирушили лише четверо спортсменів.

У 1956 році проблема з "китайським питанням" виявилась не єдиним чинником, що затьмарив свято спорту. В Єгипті почалася війна за контроль над Суецьким каналом.

У липні 1956 президент Єгипту Абдель Насер оголосив про націоналізацію Суецького каналу – це ключова точка на торговому маршруті із Південної Азії до Європи і з'єднує Середземне та Червоне море.

Компанія Суецького каналу, яка керувала водним шляхом, була юридично єгипетською, але де факто єгиптяни ще в 1936 році віддали її на 99 років у концесію британцям.


Абдель Насер оголосив про націоналізацію Суецького каналу / Фото Bibliotheca Alexandrina

Англійці обставили канал військовими базами і сподівалися, що їх звідти ніхто і ніколи не змусить піти. Але військовий переворот в Єгипті змінив усе.

Другий президент Єгипту Гамаль Абдель Насер зазначив, що аби прорити цей канал "поклали власні сили, кістки і своє життя, тому і гроші з цього каналу належать нам".

Договір в односторонньому порядку розірвали. Це напряму зачіпало інтереси англійців, які збирали податки за прохід протокою 15 тисяч суден.

Оскільки половина необхідної нам і скандинавським країнам нафти не може потрапити до нас – це питання життя і смерті,
– сказав Ентоні Іден, експрем'єр-міністр Великої Британії.

Доєднались до операції і французи, яким Абдель Насер теж був кісткою в горлі. Каїр спонсорував і прикривав Алжирський рух за незалежність, який воював з Парижем.

Третім гравцем в антиєгипетському таборі був Ізраїль, якому загрожували країни арабської ліги. Головним в ній був якраз Єгипет, президент Гамаль – іконою панарабізму.


Насер відхилив ультиматуми / Фото Al-Ahram Weekly

План відновлення британського контролю над Суецьким каналом був такий:

  • Ізраїль атакує Єгипет, пояснюючи агресію превентивним ударом по країнах арабської ліги, де панують антиєврейські настрої;
  • Англія і Франція пропонують свої послуги перемовників та як нейтральна сторона вводять своїх миротворців і Суецький канал повертається британцям.

Вторгнення в Єгипет

29 жовтня 1956 року ізраїльтяни пішли у наступ на південному напрямку. Впродовж 100 годин єгипетські сили були розбиті.

30 жовтня о 18:00 Англія і Франція висунули Єгипту та Ізраїлю ультиматум з вимогою відвести війська на 10 миль від Суецького каналу. Насер, як і очікувалось, відхилив ультиматум і дав привід європейцям розпочати військові дії.

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З 31 жовтня по 6 листопада Велика Британія і Франція в рамках операції "Мушкетер" знищили єгипетську авіацію і технічну інфраструктуру. Потім території навколо Суецького каналу взяли під контроль англо-французькі війська.

Морський та гелікоптерний десанти і захопили міста Порт-Саїд і Порт-Фуад. Протестуючи проти британської і французької агресії, від участі в Олімпійських іграх у 1956 році відмовились:

  • Єгипет;
  • Ірак;
  • Ліван;
  • Камбоджа.

Розголос, який викликало вторгнення в Єгипет був дуже великим. Підтримку Єгипту обіцяв і Радянський Союз. На Лондон і Париж тиснув Вашингтон.

Ми не могли, з одного боку, скаржитися на радянське втручання в Угорщину, а з іншого – мовчати і схвалювати те, що британці та французи вибрали саме той час, щоб втрутитися проти Насера,
– сказав Річард Ніксон, віцепрезидент США 1953 – 1961 років.

У зв'язку із Суецькою кризою вперше скликали надзвичайну зустріч ради Безпеки ООН. Вперше і єдиний раз представники США і Радянського Союзу голосували разом.

Окрім заяв ООН, США пригрозили англійському уряду відмовити у кредитуванні. Лише після цього операцію "Мушкетер" почали згортати. А британських і французьких десантників в околицях Суецького каналу замінили блакитні каски.

Ще однією гарячою точкою став Будапешт. 23 жовтня там почалися антикомуністичні виступи студентів. За кілька днів протести набули національного масштабу.

Спроби розігнати їх силами місцевих силовиків і радянськими окупаційними військами не давали результату. Москва вирішила під прикриттям Олімпіади надовго відбити угорцям бажання бунтувати.

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Поки угорську олімпійську збірну під радянським конвоєм вислали до Чехословаччини, де ізолювали від інформації, що діялася вдома – до Будапешту рушили війська Варшавського блоку.

Про те, що повстання зазнало поразки, угорські олімпійці дізналися із американської преси вже в Австралії. Спроби Угорщини скинути російський протекторат пояснюються й терором, який розв'язали в країні новостворені спецслужби. Репресій зазнавали не лише колишні союзники нацистів, а й громадські діячі.

Станом на 1956 рік радянська влада так накерувала, що 30% населення Угорщини було на межі, а 55 % – за межею бідності.


До повстанців Москва відрядила маршалів Жукова і Конєва / Фото Karel Hájek

Втихомирювати повстанців Москва відрядила "авторів" взяття Берліна – маршалів Жукова і Конєва. До 10 листопада того ж 1956 року, застосовуючи грубу силу і терор, радянські війська придушили угорське повстання.

На знак протесту проти вторгнення Москви в Угорщину бойкот австралійським Олімпійським іграм оголосили:

  • Нідерланди;
  • Іспанія;
  • Швейцарія.

МОК у відповідь ніяк реагував і радянську збірну не дискваліфікував. Хоча раніше прояв військової агресії міг бути аргументом зняття зі змагань.

Так було, наприклад, з Німеччиною і Росією у 1920 році. Коли ці країни не запрошували на Олімпіаду визнавши агресорами. Німеччину – в Першій світовій, радянську Росію – за війну проти України і Польщі.

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Проте в 1956 році статус Москви вже був іншим і на каральну операцію в Будапешті МОК дивився крізь пальці. Так вперше Олімпійські ігри зіткнулися із бойкотом зі сторони одразу 8 країн.

Вже в Мельбурні шок і смуток угорців перетворився на гнів.

Матч між Угорщиною та СРСР став кривавим

Коли збірна Угорщини з водного поло вийшла в півфіналі на збірну СРСР – ставки угорців були зрозумілі – відплатити "совєтам" за танки у своїй столиці.

Сім'ї, зокрема донька капітана угорських ватерполістів Дезо Дьярматі, залишились вдома, тож їхня доля, з огляду на терор "совєтів", залишалася невідомою.

Зазвичай говорячи про бійку угорських і радянських ватерполістів мало згадується, що команди не були чужими і спортсмени добре зналися між собою. Радянські ватерполісти кілька років тренувались в Угорщині, гравці якої лідирували у міжнародних чемпіонатах.

Водночас зазнавши розгрому на Олімпіаді в 1952 році, Москва вирішила вислати своїх ватерполістів тренуватися до чемпіонів – угорців. Але в 1956 році для спортивної дружби не залишилось місця.

Ватерполо може бути дуже жорстким видом спорту. Протягом усього матчу, в якому Угорщина перемогла з рахунком 4 – 0, гравці роздавали суперникам стусани кулаками, ліктями, колінами та ступнями. Угорці намагалися спровокувати суперників і заробити пенальті.

Ми відчували, що граємо не лише для себе, а й для кожного угорця. Ця гра була єдиним способом протистояти їм,
– зазначав Ервін Задор, учасник матчу Угорщина – СРСР.

Згодом, за надзвичайно високий рівень агресії і порушень під час цієї гри – матч назвали кривавим. За лічені хвилини до кінця, Ервін Задор отримав удар від росіянина. Це потрапило в об'єктиви камер.

Якби не австралійська поліція, то зібрані на трибунах вболівальники, переважно з угорської діаспори, напевно б лінчували радянських ватерполістів.


Задор отримав удар від росіянина / Фото American Broadcasting Company

Зрештою гра закінчилася перемогою угорців. Згодом вони взяли олімпійське золото.

Після завершення змагань 46 угорських спортсменів розчинились в австралійському місті, щоб потім з допомогою американських спецслужб отримати політичний притулок на Заході.

До 1956 року делегації йшли в алфавітному порядку за назвою країн на церемоніях відкриття та закриття. Однак у Мельбурні, який зачепили конфлікти, з'явилася і нова традиція.

Щоб підкреслити тезу про спорт понад конфліктами – збірні йшли однією колоною. Наступною Олімпіадою, яка показала, наскільки розділений світ – були Ігри у 1980 році в Москві. Їх бойкотували 66 країн світу, засуджуючи радянське вторгнення в Афганістан.

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До речі, у порівняння із 1956 роком, у 2022 році Олімпіаду в Пекіні бойкотувала на одну країну більше –9 держав оголосили бойкот. Щоправда, дипломатичний.

Сполучені Штати, Велика Британія, Литва, Данія, Канада, Бельгія і японці з австралійцями – відреагували на порушення прав людини у так званих Таборах перевиховання мусульман в окрузі Сіндзянь.