Три года вражды и общих обвинений: что примирило НАБУ и САП

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура снова сотрудничают. Их руководители Артем Сытник и Назар Холодницкий провели совместный брифинг, где отчитались о своей работе.

Главной темой стало расследование резонансной схемы "Роттердам+". НАБУ уже выдвинула подозрение шести должностным лицам, которые могли нанести ущерб государству почти на 19 миллиардов гривен.

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Но такой слаженной работе предшествовали три года розни и общих обвинений в прослушивании, покрытии коррупционеров и даже физических столкновений. О том, кто помирил антикоррупционеров и чего теперь от них ждать, узнавали журналисты 24 канала.

Сотрудничество между НАБУ и САП: как это было

Слаженность в работе между антикоррупционными органами была далеко не всегда. Первые полгода работы антикоррупционных органов Сытник и Холодницкий выглядели как бойцы по одну сторону баррикады.



Артем Сытник и Назар Холодницкий

Бомбу замедленного действия заложили в тот момент, когда САП создали под крышей ГПУ. А голову НАБУ из двух победителей конкурса выбрал пятый президент Порошенко.

Окончательно рассорились антикоррупционеры в марте 2018 года. Тогда председатель САП обнаружил в аквариуме в рабочем кабинете прослушку. Жучки устанавливали работники НАБУ. Пленки убедили Сытника в том, что Холодницкий "сливал" информацию фигурантам дел. Сытник и Луценко потребовали его увольнения. Однако отделался председатель САП только выговором.

Что известно об "аквариумном" деле?

В 2018 году в кабинете Назария Холодницкого, а именно в аквариуме, нашли "жучок" для прослушивания. Сделала это Генпрокуратура по просьбе НАБУ, которое открыло производство в отношении председателя САП.



НАБУ подозревало, что Холодницкий сливал информацию фигурантам уголовных дел о ходе производств, предупреждал их об обысках, помогал избежать уголовной ответственности.



В январе 2019 года ГПУ закрыла "аквариумное дело" из-за "отсутствия события уголовного преступления" и "отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения". Однако в марте посол США в Украине Мари Йованович сказала, что Холодницкого надо уволить для целостности антикоррупционных институтов.

В сентябре 2018 года борцы с коррупцией подрались буквально. Тогда в САП заявили, что НАБУ прокладывало кабель для прослушивания.

Смотрите видео схватки НАБУ и САП:

Как антикоррупционеры сотрудничают сейчас

Сейчас же они жмут руки и вместе отчитываются о совместной деятельности. Объединительным для двух главных борцов с коррупцией стало знаковое дело о схеме "Роттердам+".

По схеме "Роттердам+", уголь якобы добывали за рубежом и кораблями транспортировали в голландский Роттердам, а оттуда в Украину. Но в НАБУ документального подтверждения этому не нашли.

Что известно о деле по формуле "Роттердам+"?

НАБУ уже выполняло следственные действия в деле "Роттердам+" – в частности, обыскивали офисы инвестиционной группы ICU. Ведь именно эта фирма приобрела евробонды ДТЭК, которые выросли в цене на 60% как раз после принятия НКРЕКП формулы "Роттердам+" (порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии).



В НАБУ считают, что эта схема "позволила неустановленным лицам, в интересах которых действовала НКРЕКП, получить сверхприбыли".

"В себестоимость электроэнергии закладывали несуществующий уголь и его несуществующие транспортировки. Это был наш уголь, который не ехал через пол мира, а ехал из шахты "Павлоград-уголь", например. Образовалась сверхприбыль, которая присваивалась преимущественно компанией ДТЭК Ахметова", – пояснил Сергей Лещенко, журналист-расследователь.

В НАБУ надеются, что с началом работы Антикоррупционного суда после 5 сентября дело "Роттердам+" передадут в суд.



Какие полномочия имеет Антикоррупционный суд / инфографика 24 канала

Начало активизации совместной работы НАБУ и САП связывают с общим совещанием с президентом Зеленским 31 мая. Тогда президент выразил надежду на эффективную совместную работу антикоррупционных органов.

Если с сентября начнет работать суд, хотелось бы увидеть до конца года первые несколько десятков приговоров. Найти спрятанные украденные активы в страны и вернуть их,

– отметил Руслан Рябошапка, заместитель руководителя Офиса президента.

Правда, Сергей Лещенко связывает активизацию работы НАБУ и САП по делу "Роттердам+" со сменой власти. "Как только ушел Порошенко, наконец удалось получить экспертизу, которую во времена пятого президента невозможно было получить. Экспертизу, которая подтверждала ложность этой схемы, что она фейковая", – подчеркнул он.

Дмитрий Гнап же отмечает давление на Назара Холодницкого со стороны Петра Порошенко. "Были болевые точки, на которые окружение президента Порошенко могло нажать и тормозить через САП эффективное расследование производства, в том числе по делу "Роттердам+", – заверил журналист.

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На сегодняшнем брифинге председатели НАБУ и САП заявили, что ущерб от всех коррупционных дел, расследуемых НАБУ, может достигать 200 миллиардов гривен. Эти деньги могут вернуться в бюджет. Поэтому неважно, кто помирил антикоррупционеров. Важно то, каких результатов они достигнут в ближайшее время.