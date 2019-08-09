Три роки ворожнечі та спільних звинувачень: що примирило НАБУ та САП

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура знову співпрацюють. Їх очільники Артем Ситник та Назар Холодницький провели спільний брифінг, де прозвітували про свою роботу.

Головною темою стало розслідування резонансної схеми "Роттердам+". НАБУ вже висунула підозру шістьом посадовцям, які могли спричинити збитків державі на майже 19 мільярдів гривень.

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Але такій злагодженій роботі передували три роки ворожнечі та спільних звинувачень у прослуховуванні, покриванні корупціонерів та навіть фізичних сутичок. Про те, хто помирив антикорупціонерів та чого тепер від них чекати, дізнавалися журналісти 24 каналу.

Співпраця між НАБУ та САП: як це було

Злагодженість у роботі між антикорупційними органами була далеко не завжди. Перші пів року роботи антикорупційних органів Ситник та Холодницький виглядали як бійці по один бік барикади.



Артем Ситник та Назар Холодницький

Бомбу сповільненої дії заклали в той момент, коли САП створили під дахом ГПУ. А голову НАБУ із двох переможців конкурсу обрав п'ятий президент Порошенко.

Остаточно розсварилися антикорупціонери у березні 2018 року. Тоді голова САП виявив у акваріумі в робочому кабінеті прослуховування. Жучки встановлювали працівники НАБУ. Плівки переконали Ситника в тому, що Холодницький "зливав" інформацію фігурантам справ. Ситник та Луценко зажадали його звільнення. Проте відбувся голова САП лише доганою.

Що відомо про "акваріумну" справу? У 2018 році в кабінеті Назарія Холодницького, а саме в акваріумі, знайшли "жучок"для прослуховування. Зробила це Генпрокуратура на прохання НАБУ, яке відкрило провадження проти голови САП.



НАБУ підозрювало, що Холодницький зливав інформацію фігурантам кримінальних справ про хід проваджень, попереджав їх про обшуки, допомагав уникнути кримінальної відповідальності.



У січні 2019 року ГПУ закрила "акваріумну справу" через "відсутність події кримінального правопорушення" та "відсутність у діянні складу кримінального правопорушення". Однак у березні посол США в Україні Марі Йованович сказала, що Холодницького треба звільнити задля цілісності антикорупційних інституцій.

У вересні 2018 борці з корупцією побилися буквально. Тоді в САП заявили, що НАБУ прокладало кабель для прослуховування.

Дивіться відео сутички НАБУ і САП:

Як антикорупціонери співпрацюють зараз

Нині ж вони тиснуть руки та разом звітують про спільну діяльність. Об'єднавчою для двох головних борців із корупцією стала знакова справа про схему "Роттердам+".

За схемою "Роттердам+", вугілля начебто видобували за кордоном й кораблями транспортували до голландського Роттердаму, а звідти до України. Але в НАБУ документального підтвердження цьому не знайшли.

Що відомо про справу щодо формули "Роттердам+"?НАБУ вже виконувало слідчі дії у справ "Роттердам+" – зокрема, обшукувало офіси інвестиційної групи ICU. Адже саме ця фірма придбала євробонди ДТЕК, які зросли у ціні на 60% якраз після ухвалення НКРЕКП формули "Роттердам+" (порядку формування прогнозної гуртової ринкової ціни електроенергії).



У НАБУ вважають, що ця схема "дозволила невстановленим особам, в інтересах яких діяла НКРЕКП, отримати надприбутки".

"У собівартість електроенергії закладали неіснуюче вугілля та його неіснуюче транспортування. Це було наше вугілля, яке не їхало через пів світу, а їхало з шахти "Павлоград-вугілля", наприклад. Утворювався надприбуток, який привласнювався переважно компанією ДТЕК Ахметова", – пояснив Сергій Лещенко, журналіст-розслідувач.

В НАБУ сподіваються, що з початком роботи Антикорупційного суду після 5 вересня, справу "Роттердам+" передадуть до суду.



Які повноваження має Антикорупційний суд / інфографіка 24 каналу

Початок активізації спільної роботи НАБУ і САП пов'язують зі спільною нарадою з президентом Зеленським 31 травня. Тоді президент висловив очікування на ефективну спільну роботу антикорупційних органів.

Якщо з вересня почне працювати суд, хотілось би побачити до кінця року перші кілька десятків вироків. Знайти заховані вкрадені активи у країни та повернути їх,

– зазначив Руслан Рябошапка, заступник керівника Офісу президента.

Щоправда, Сергій Лещенко пов'язує активізацію роботи НАБУ і САП у справі "Роттердам+" зі зміною влади. "Як тільки пішов Порошенко, нарешті вдалося отримати експертизу, яку в часи п'ятого президента неможливо було отримати. Експертизу, яка підтверджувала неправдивість цієї схеми, що вона фейкова", – наголосив він.

Дмитро Гнап ж наголошує на тиску на Назара Холодницького з боку Петра Порошенка. "Були больові точки, на які оточення президента Порошенка могло натиснути й гальмувати через САП ефективне розслідування провадження, зокрема по справі "Роттердам+", – запевнив журналіст.

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На сьогоднішньому брифінгу голови НАБУ і САП заявили, що збитки від всіх корупційних справ, які розслідує НАБУ, можуть сягати 200 мільярдів гривень. Ці гроші можуть повернутися до бюджету. Тому неважливо, хто помирив антикорупціонерів. Важливо те, яких результатів вони досягнуть найближчим часом.