Мезенцева сообщила об успехах по созданию трибунала для Путина

ПАСЕ 13 октября призвала ускорить создание Международного трибунала для Владимира Путина. А во время последнего совещания руководства Совета Европы шла речь о перспективах и дальнейшей работе в данном направлении.

Об этом 24 каналу рассказала глава Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева. Она отметила, что были некоторые недоразумения с коллегами из некоторых стран, которые скептически относились к самой идее создания трибунала.

Кстати Путин цинично заявил, что "не жалеет" о войне против Украины и вспомнил о массированных ударах.

Какие недоразумения были по поводу создания трибунала

Мезенцева отметила, что в Парламентской ассамблее Совета Европы уже не первый раз звучит призыв к созданию Международного трибунала для руководства России.

Потому трибунал появляется не впервые в документе. Здесь мы уже имеем рабочую группу, непосредственно созданную под патронатом президента Зеленского, в которую входят ученые, юристы-международники, представители Кабинета министров, МИД, Офиса Президента и парламентарии,

– сказала председатель Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ.

По ее словам, Украина отдельно отрабатывает этот вопрос с коллегами из Германии и Франции, скептически относившимися к самой идее создания трибунала. С ними сейчас уже есть определенное потепление и взаимопонимание.

Во-первых, была проблема и скепсис по поводу деятельности Международного уголовного суда, который вроде бы мог расширить свой мандат, внести изменения в устав и заняться преступлением агрессии, которое Россия повторяет почти последние 20 – 30 лет,

– заявила Мезенцева.

Она отметила, что Международный уголовный суд не имеет этого в своем мандате. В то же время, Россия никогда не признает Римский устав и не ратифицирует его. Потому расширение мандата не поможет.

На каком этапе создания трибунала для Путина: смотрите видео

Дальнейшая работа по созданию трибунала

Мезенцева рассказала, что этот нарратив наконец-то удалось убрать. Это дает толчок и открывает возможность для создания именно специального отдельного трибунала. Во время последнего совещания руководство Совета Европы говорилось о дальнейшей работе и перспективах.

Могу уже заявить официально, что трибунал и компенсационные механизмы, которые предлагает Министерство юстиции Украины, становятся двумя главными пунктами, поддерживаемыми Советом Европы,

– отметила председатель Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ.

Поэтому, подчеркнула она, мы выходим в новую приоритетную рабочую плоскость, сотрудничая с рабочей группой, созданной в Украине. Движение происходит по нескольким сценариям. Дальше очень четким приоритетом является презентация наработанного документа.

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