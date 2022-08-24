"Трибунал" над украинскими пленными в Мариуполе будет военным преступлением, – ООН

В ООН осудили намерение провести судилище над украинскими пленниками в Мариуполе. То, что россияне называют "трибуналом", будет только очередным военным преступлением.

Эту позицию организации высказала представитель верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани. Ее заявление обнародовали 23 августа, за день до судилища, которое планируют провести оккупанты.

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Почему нельзя судить пленных именно так

Представитель ООН акцентировала, что доступных подробностей немного. Однако для понимания того, что готовят достаточно фотографий и видео с металлическими клетками, строящимися в филармонии Мариуполя. Она отметила, что судить военнопленных нельзя, потому что они защищены иммунитетом участника боевых действий.

Соответственно, служащие не могут быть привлечены к ответственности за участие в боевых действиях или за законные военные действия, совершенные во время вооруженного конфликта. Это распространяется даже на случаи, когда людей пленяет страна, имеющая другое законодательство.

Мы напоминаем, что международное гуманитарное право запрещает формировать суды специально для осуждения военнопленных, и что умышленное лишение военнопленных прав на справедливое и нормальное судебное разбирательство является военным преступлением,

– подчеркнула Равина Шамдасани.

Также спикер верховного комиссара в очередной раз призвала россию предоставить полный доступ ко всем украинцам, взятым в плен.

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