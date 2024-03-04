На Киевщине произошел взрыв в жилом доме: есть пострадавшая
Источник:ГСЧС в Киевской области
Утром 4 марта в одном из жилых домов в селе Триполье прогремел взрыв. В результате этого вспыхнул пожар, пострадала женщина.
Сообщение о взрыве в Обуховском районе поступило к спасателям в 05:46 4 марта. Причины еще устанавливаются.
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Что известно о взрыве в Триполье
На место происшествия выехали спасатели 17-й Государственной пожарно-спасательной части города Украинка и 16-й Государственной пожарно-спасательной части города Обухов.
По прибытию спасателей установлено, что произошел взрыв и разрушение частного жилого дома, в результате чего возник пожар. В результате взрыва получила термические ожоги женщина 1954 года рождения,
– сообщили в ГСЧС.
Пожар ликвидировали в 06:35. На месте работали 9 человек и 2 единицы техники. Что именно вызвало взрыв, еще устанавливают.
Последствия взрыва в селе Триполье: смотрите видео
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