Обеспечивала более 50% генерации для Центра: что известно о Трипольской ТЭС, которую уничтожили оккупанты

Россияне нанесли массированный удар по Украине. Под ударом оказалась и Трипольская теплоэлектростанция.

Стало известно, что россияне полностью разрушили Трипольскую ТЭС. Что о ней известно – читайте в тексте 24 Канала.

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Самая мощная в Киевской области

Установленная мощность Трипольской ТЭС составляла примерно 57%. Эта ТЭС была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Строительство электростанции велось прогрессивным потоково – скоростным способом. Благодаря этому ее удалось построить в кратчайшие сроки. Фактически, ее возвели за два года.

В 1995 году Трипольская ТЭС вошла в состав созданного Государственного предприятия "Центрэнерго".

Особенности

Предприятие ежегодно реализует энергию на сумму около 2 миллиардов гривен.

Трипольская ТЭС расположена на Днепровском побережье в 13 километрах к югу от Киева, вблизи села Триполье. После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС, Трипольская ТЭС стала крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области.

Другими источниками электроэнергии в регионе: Киевская ТЭЦ-5 и Киевская ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ. Электростанция построена в две очереди. Первая очередь – 4 дубль-блока мощностью по 300 мегаватт.

Вторая очередь – два моноблока мощностью по 300 мегаватт с однокорпусными котлами ТГМП-314, турбинами К-300-240-2, генераторами и трансформаторами аналогичными установленным на первой очереди. Главный корпус построен по универсальному проекту.

С начала эксплуатации Трипольская ТЭС выработала более 350 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Городом-спутником Трипольской ТЭС является город Украинка. Станция была известна как одна из самых надежных и экономичных станций Украины