В ВСУ впервые показали работу украинского лазерного оружия "Тризуб"

В конце 2024 года стало известно, что Украина среди тех немногих государств, которая имеет собственное лазерное оружие. Речь идет о комплексе "Тризуб", способном сбивать ударные дроны, авиабомбы, баллистику, а также самолеты и вертолеты.

Во время недавней конференции конференции "Европейская оборонная индустрия: перспективы сотрудничества с украинским ОПК" в Силах беспилотных систем впервые показали работу украинского лазерного комплекса "Тризуб", передает 24 Канал.

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Как работает украинский "Тризуб"

Так, во время испытаний были показаны работа комплекса по наземной мишени, а также использование лазера для ослепления камеры оптоволоконного FPV-дрона.

Работа отечественного лазерного комплекса: смотрите видео

Учитывая обнародованные кадры, эксперты предположили, что "Тризуб" оснащен оптико-электронной станцией, однако наведение на цель осуществляется вручную с помощью джойстика, а не в автоматическом режиме.

Вероятно, "Тризуб" все еще находится на стадии функционального прототипа, поэтому, вероятно, эта функция будет добавлена позже.

Ранее сообщалось, что украинский лазерный комплекс был разработан специалистами за несколько месяцев и сейчас проходит испытания.

По словам командующего СБС Вадима Сухаревского, украинский лазер способен сбивать самолеты и вертолеты на высоте до 5 километров. Кроме того, он может уничтожать ударные дроны, авиабомбы и баллистику на расстоянии до 3000 метров. "Тризубом" также можно ослеплять различные воздушные цели, в частности самолеты, на дистанции до 10 000 метров.