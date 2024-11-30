Трюдо приехал к Трампу: какая причина визита

Канадский премьер посетил Трампа во Флориде. Трюдо ищет способы защитить экономику своей страны от последствий торговых ограничений.

Встреча состоялась после того, как новоизбранный американский президент пригрозил наложить пошлины на импорт из Канады. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Reuters.

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Почему Трамп хочет наложить пошлины на Канаду

Трюдо не анонсировал свой визит во Флориду, но его заметили, когда он выходил из отеля в Вест-Палм-Бич и направлялся к курорту Трампа – Мар-а-Лаго.

Офис Трюдо и представители Трампа пока не комментировали эту встречу. Трамп выразил обеспокоенность из-за наркотиков и нелегальных мигрантов и заявил, что готов наложить 25% пошлину на импорт из Канады и Мексики до того, как эти страны более решительно начнут бороться с проблемами на своих границах.

Мексика, Канада и Китай, а также крупные промышленные объединения выразили обеспокоенность, что такие пошлины окажут негативное влияние на экономику всех трех стран, приведут к инфляции и повредят рынки труда. Для Канады дополнительные экономические трудности могут ухудшить ситуацию для Трюда, чья популярность уже упала на фоне замедления экономического роста и роста стоимости жизни. Согласно последним опросам, Либеральная партия Трюда должна проиграть на предстоящих выборах в октябре 2025 года.

Обратите внимание! Трюдо на этой неделе заявил о намерении продолжать совместную борьбу против торговых санкций Трампа, а также собрал премьеров канадских провинций для обсуждения ситуации с США. Министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан сопровождает Трюдо во время этого визита.

Канада является крупным производителем нефти и природного газа, большинство ее экспорта направлено в США. Согласно источникам, планы Трампа не предусматривают освобождение нефти от пошлины, что еще больше усугубит ситуацию для Канады.

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