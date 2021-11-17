Трое украинских бойцов получили ранения на Донбассе: враг стрелял из артиллерии
Источник:Штаб ООС
На Донбассе боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. В результате атак пророссийских наемников 3 украинских защитника получили ранения.
Во время атак 16 ноября боевики 7 раз применили запрещенное минскими соглашениями вооружение. Украинские защитники атаковали российских наемников в ответ.
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Состояние раненых воинов удовлетворительное
Оккупанты атаковали украинские позиции вблизи Невельского, Новоалександровки, Кряковки, Прицепиловки, Крымского и Марьинки. Возле Золотого-4 боевики открывали огонь дважды. Российские наемники использовали запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82, 120 и 152 миллиметра.
Украинские воины зафиксировали в небе над Луганщиной беспилотный летательный аппарат. Вероятно, это был "Орлан-10", который пересек линию соприкосновения.
В штабе ООС сообщили, что раненых украинских воинов госпитализировали. Состояние здоровья защитников медики оценивают как удовлетворительное.
Война на Донбассе: последние новости
- За последнюю неделю российские наемники дважды обстреляли село Невельское Донецкой области. В результате атак боевиков несколько домов фактически разрушены.
- На Луганщине пограничники задержали 32-летнего украинца. Мужчина с 2014 года воевал на стороне оккупантов в составе одного из вооруженных формирований.
- Украинским правоохранителям удалось задержать боевика. Вероятно, мужчина является гражданином России.