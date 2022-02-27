На Троещине черный дым, взрыв во дворах между многоэтажками

На Троещине черный дым, вероятно, что-то взорвалось. Очевидцы опубликовали видео. Взрыв был мощный – в доме на нескольких этажах повыбивало стекла.

На видео слышно, как женщина говорит, что взорвалось авто и бус.

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Все окна повыбивало. Говорят машина и бус горят,

– говорит очевидица.

Также на видео видно, как рядом с горящим авто ходит ребенок.

Ранее возле Василькова в результате обстрела возникло возгорание хранилища с нефтепродуктами на базе КЛО. Информации о пострадавших нет, однако в ГСЧС уверяют, что угрозы для людей нет.

Также российские военные обстреливают жилые дома в Буче. В сети появилось видео, на котором видно, как работает вражеская техника.

Внимание Появилось видео, как оккупанты обстреливают жилые дома в Буче

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