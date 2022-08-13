россия выводит на войну устаревшую технику: ВСУ берут трофеи все в худшем состоянии

Украинские защитники часто собирают трофеи в виде захваченной и уничтоженной российской техники. Достающаяся ВСУ в последнее время оказывается довольно плохого качества.

Об этом заявил 24 каналу общественный деятель, руководитель военного направления "Благотворительного фонда Сергея Притулы" Роман Синицын. По его словам, некоторые из трофеев едва ездят и нуждаются в ремонте.

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В каком состоянии трофейная техника, которую ВСУ отбила у россиян

Синицын рассказал, что техника, которую ВСУ забрали себе трофеями под Киевом, была достаточно хорошей. Тогда нашим бойцам достались, в частности, трофейные БМД с французскими тепловизорами. Сейчас они уже помогают некоторым бригадам Вооруженных Сил Украины бить российских захватчиков.

А относительно качества этой техники, которая трофеится в последнее время, честно говоря, очень часто это едва ездящие обломки, их приходится долго ремонтировать, в том числе и волонтерскими инициативами.

– сказал он.

То есть, отметил общественный деятель, изначально уровень оснащения ударных группировок, вторгшихся в Украину 24 февраля, был достаточно высоким, в том числе и индивидуальным оснащением. У них были тепловизоры, приборы ночного видения, цифровая связь в большом количестве. Сейчас же все у них гораздо хуже.

оккупанты переходят на "законсервированную" технику

Синицын отметил, что, судя по всему, у россиян заканчиваются модернизированные технологии и они переходят на ту технику, которая на складах пылилась.

Мы видели БМП-2 и танки Т-72, они с консервации и, честно говоря, их техническое состояние явно желает быть лучше,

– заявил общественный деятель.

Он добавил, что уже украинцы как-то улучшают технику, добывшую в бою с оккупантами как трофеи. ВСУ сдерживают врага, а в некоторых направлениях даже имеют достаточно значительный прогресс. Это вселяет сдержанный оптимизм по поводу возможных дальнейших наступательных действий и освобождения части нашей территории в ближайшее время.

Больше о трофейной технике на службе ВСУ

В марте ВСУ в результате успешной операции захватили особый трофей – "Панцирь С-1". Это русский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

В общем, среди захваченной трофейной техники есть танки, БТРы, артиллерия и специальные военные машины.

ВСУ продолжают охоту на российских оккупантов и их технику. В этот раз нашим воинам в лесах Харьковщины удалось отыскать и уничтожить "Метеорит" захватчиков.

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