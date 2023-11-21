Во Львовской области произошло жуткое ДТП: есть пострадавшие, среди них – ребенок
Источник:Полиция Львовской области
Во Львовской области вечером 20 ноября произошло тройное ДТП. В результате аварии пострадали три человека, среди которых также был и ребенок.
Правоохранители отметили, что один из виновников аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские проводят расследование и устанавливают причины возможного ДТП.
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Во Львовской области произошла тройная авария
В полиции Львовской области отметили, что ДТП произошло 20 ноября около 20 часов на автодороге Львов – Краковец в черте города Новояворовск.
Тогда автомобиль BMW под управлением 23-летнего жителя Яворивского района не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с Volkswagen Jetta, за рулем которого находился 28-летний житель соседнего села. Этот автомобиль двигался впереди.
От удара Volkswagen вынесло на полосу встречного движения и столкнулось с автомобилем Audi под управлением 29-летнего жителя Новояворовска.
В результате столкновения пострадали водитель Audi и его пассажиры. Среди травмированных были 28-летняя женщина и годовалый мальчик. Всем им оказали оперативную медицинскую помощь и госпитализировали.
Жуткое ДТП во Львовской области / Фото полиции Львовской области
В конце концов, правоохранительные органы подтвердили, что водитель BMW, причастный к инциденту, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Затем его задержали.
По этому факту начато тщательное расследование и возбуждено уголовное производство. В случае доказательства вины в суде, водителю может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением водительских прав на пять лет. В ближайшее время суд должен избрать задержанному соответствующую меру пресечения.
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