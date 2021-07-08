Тропический шторм "Эльза" ударил по США: власти ввели чрезвычайное положение, есть погибший

Тропический шторм "Эльза", который бушевал в Карибском бассейне, добрался до берегов США и 7 июля ударил по штату Флорида. Местные власти сообщили об одном погибшем.

Масштабы стихии

После того, как шторм "Эльза" накрыл побережье округа Тейлор во Флориде, штат накрыло сильным ветром и дождем. Непогода пронеслась с юга на север.

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Большое количество осадков вызвало подтопление домов, также ветер срывал крыши.

Из-за стихии объявлен режим чрезвычайного положения в 33 округах на юге страны.

Отметим, ранее синоптики сообщали, что шторм усилился до урагана первой категории и движется со скоростью ветра больше 120 километров в час.

Из-за шторма погиб мужчина

Во время свирепствования стихии в штате повалены сотни деревьев. В частности, во время падения одного из них на машины погиб мужчина. Он стал четвертой жертвой за время существования "Эльзы" – три человека погибли во время непогоды в Карибском бассейне.

Последствия шторма "Эльза" в США / Фото actionnewsjax

Также ВМС Джорджии сообщает о нескольких травмированных и повреждениях кемпинга во время торнадо.

В какие штаты движется непогода

Синоптики прогнозируют, что 8 июля шторм доберется до Северной и Южной Каролины. Туда "Эльза" движется со скоростью 16 миль в час. Также эксперты предупреждают о возможных наводнениях.

Тропический шторм "Эльза": что известно

"Эльза" – уже пятый шторм в Атлантике в 2021 году.

Тропический шторм уже пронесся по странам Карибского бассейна. Наибольшим разрушениям подверглось южное побережье Кубы.

По состоянию на 7 июля шторм унес жизни 4 человек в Сент-Люсии, Доминиканской республике и США.

Шторм уже несколько раз достигал силы урагана первой категории.