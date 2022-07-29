Оккупанты лезут постоянно, – Макарук о тяжелых боях на Харьковском направлении
Оккупанты все еще хотят продвигаться на Харьковщине, однако украинские защитники мужественно отбивают атаки врага.
Глядя на российских псевдолибералов, рассказывающих, что на Харьковском направлении все нормально, все спокойно, откровенно хочется задушить. Об этом в эфире 24 каналу заявил общественный деятель и спикер InformNapalm Михаил Макарук.
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Он пояснил, что там идут страшные бои. Особенно к Северу от Харькова, где россияне лезут постоянно.
Вот вчера Глеб Бабич погиб, до этого Юрка Гудыменко тяжело ранили. А на каком направлении никто не задавал вопрос? Там (на Харьковском направлении – 24 канал) тяжелые бои идут,
– рассказал Михаил Макарук.
"У них там близость к границе, что помогает наращивать силы. Идет страшное лупилово", – сообщил Макарук.
Он добавил, если россиян оттуда выбить, то плацдарм идет на "перерезанный" Купянск и у Изюмской группировки оккупантов есть огромные проблемы.
Смотрите полное видео о ситуации в Харьковской области:
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- В войне против россии наравне с нашими военными борются представители Интернационального легиона из 55 стран. Сейчас часть мужественно защищает Харьковщину от врагов.
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