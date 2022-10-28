Трудовая мобилизация в Украине: что предполагает и кого будут призывать

В Украине заговорили о новом виде мобилизации – целевом. Он предусматривает работу по восстановлению инфраструктуры, разрушенной в результате войны.

Глава профильного комитета Верховной Рады, соавтор закона о трудовой мобилизации Олег Бондаренко рассказал, что соответствующий закон вступил в силу в марте. По его словам, целевая мобилизация должна быть в соответствии с Кодексом гражданской защиты Украины с целью ликвидации последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций после окончания военного положения, пишет 24 канал.

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Что известно о трудовой мобилизации

Он отметил, что целевая мобилизация – не новое явление для нашего законодательства. Раньше были случаи, когда население привлекалось для ликвидации последствий, например, наводнений.

Те категории населения, которые подпадают под целевую мобилизацию,

Бондаренко убежден, что целевая мобилизация будет крайне необходима. Она может вводиться в соответствии с указом президента, где будут указаны объемы, сроки проведения и цели.

Чиновник ответил на вопрос, начнется ли такая мобилизация после окончания военного положения: "Нет необходимости распределять сейчас на ликвидацию последствий во время военного положения и после него. При необходимости такая мобилизация может произойти и во время военного положения".

Кого мобилизуют и что делать с теми, кто не хочет работать

По словам Бондаренко, вероятнее всего, что будут мобилизовывать через военные администрации. Ответственность за уклонение от трудовой мобилизации не предусмотрена.

Если государство поставит перед собой эту задачу, то мы будем регулировать вопросы ответственности,

– сказал Бондаренко.

Чиновник отметил, что объем людей, которые будут привлекаться к такой мобилизации, будет определяться в соответствии с целями. К целевой мобилизации могут привлечь всех дееспособных лиц, которые могут выполнять те или иные работы.

К каким работам будут привлекать

Четко определенного перечня работ пока не существует. Бондаренко уверяет, что все работы, направленные на восстановление страны, создание экономического продукта, могут считаться как общественно-значимые работы.

Работы по созданию новых зданий, новых дорог, инфраструктуры, полевые работы не нуждаются в квалификации. А вот, например, разборка завалов требует особого допуска. Это работа спасательных подразделений, этим занимается ГСЧС, специально подготовленные волонтеры. Если работы будут нуждаться в квалификации, то будут определяться в соответствии с необходимыми профессиями.

Мобилизация в Украине: главное

Как будет происходить мобилизация в 2023 году и кого будут забирать в первую очередь – читайте по ссылке.

Украинское законодательство предусматривает, что студенты не подлежат призыву, если они учатся на дневной или дуальной форме обучения.

На фоне продления военного положения в Украине до 21 ноября власти могут продолжить всеобщую мобилизацию. Во время военного положения мобилизованные несут службу или до окончания особого периода войны или до объявления соответствующего решения о демобилизации.

Зеленский подписал закон, согласно которому женщины официально смогут становиться на военный учет исключительно по собственному согласию.

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