Труханов имеет гражданство России и в феврале 2022 года оформлял банковскую карту, – Стерненко

Городской голова Одессы Геннадий Труханов действительно, вероятно, имеет российский паспорт. Также он накануне полномасштабного вторжения мог оформлять российскую банковскую карточку.

Украинский активист Сергей Стерненко сообщил, что данные о российском паспорте Труханова согласуются со сведениями, которые ранее публиковали украинские журналисты.

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Что рассказал Стерненко

Городской голова Одессы Геннадий Труханов действительно имеет российское гражданство. И, вероятно, оформлял российскую банковскую карту накануне полномасштабного вторжения. А именно 9 февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют полученные мной сведения из слитых российских баз данных,

– написал Стерненко.

Он пояснил, что данные о паспорте согласуются со сведениями, которые ранее публиковали украинские журналисты. В частности, информация о серии и номере паспорта, прописку и дату выдачи паспорта.

Стерненко показал документы из слитых баз данных / фото из телеграм-канала активиста

Согласно копиям документов, Труханов мог писать заявление о выдаче паспорта России 18 марта 2011 года. Адресом указал российский город Сергеев Посад, улица Парковая, 5.

Важно. Редакция 24 Канала обратилась за комментарием в СБУ и опубликует ответ, как только получит его.

Кстати, Геннадий Труханов прокомментировал публикацию Сергея Стерненко, заявив, что история с его якобы "российским гражданством" тянется с 2014 года, когда впервые выдвинул свою кандидатуру на должность мэра Одессы.

В течение этого времени появляются какие-то сканы, фотографии и "выдержки". Все соответствующие правоохранительные структуры уже неоднократно давали официальный ответ: Геннадий Труханов не имеет российского гражданства,

– заверил мэр Одессы.

Он добавил, что для проверки таких данных существуют соответствующие государственные и правоохранительные органы.

Что ранее писали о российском паспорте Труханова

Ранее в СМИ неоднократно писали о "российском паспорте" Труханова, однако мэр постоянно эти данные отрицал и даже публиковал фото соответствующей справки от генконсульства России в Одессе.

Кстати, в 2017 году Труханов через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина России.

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Однако, например, в 2018 году "Слідство.Інфо" сообщило, что в новой порции документов Panama Papers нашли копию российского паспорта Геннадия Труханова. То есть, вероятно, у мэра Одессы есть или было российское гражданство.