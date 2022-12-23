Труханова допрашивают работники НАБУ, – СМИ

Мэра Одессы Геннадия Труханова 23 декабря, вероятно, допрашивают сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины.

Журналистам 24 канала удалось пообщаться с представителями НАБУ. Они не подтвердили, однако и не опровергли информацию о допросе городского головы Одессы.

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Что известно о допросе Труханова 23 декабря

В одесском СМИ "Думская"​ появилась информация о том, что мэра Одессы Геннадия Труханова сегодня допрашивают сотрудники НАБУ.

Представители антикоррупционного бюро не опровергли, но и в то же время не подтвердили эту информацию. В организации подчеркнули, что все детали – тайна следствия.

Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть – тайна следствия,

– отметили в антикоррупционном бюро.

За что могут допрашивать Геннадия Труханова

Мэр Одессы Геннадий Труханов неоднократно отличался неоднозначными высказываниями и действиями. В частности, он заявлял, что с Россией "нужен компромисс" и долгое время отказывался сносить памятник российской императрице Екатерине II.

Украинцы написали петицию президенту с просьбой обратить внимание на скандального мэра, а также на то, что он имеет российское гражданство. 29 октября Владимир Зеленский поручил СБУ и Министерству внутренних дел проверить действия и высказывания Труханова.

Кроме того, НАБУ установило, что после разоблачения одной преступной организации по коррупционным схемам осенью 2021 года, на ее месте сразу возникла другая. Что интересно, главными подозреваемыми в этом деле являются три заместителя Труханова.

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Трем заместителям мэра Одессы недавно сообщили о подозрении