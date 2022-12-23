Труханова допрашивают работники НАБУ, – СМИ
Мэра Одессы Геннадия Труханова 23 декабря, вероятно, допрашивают сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины.
Журналистам 24 канала удалось пообщаться с представителями НАБУ. Они не подтвердили, однако и не опровергли информацию о допросе городского головы Одессы.
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Что известно о допросе Труханова 23 декабря
В одесском СМИ "Думская" появилась информация о том, что мэра Одессы Геннадия Труханова сегодня допрашивают сотрудники НАБУ.
Представители антикоррупционного бюро не опровергли, но и в то же время не подтвердили эту информацию. В организации подчеркнули, что все детали – тайна следствия.
Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть – тайна следствия,
– отметили в антикоррупционном бюро.
За что могут допрашивать Геннадия Труханова
Мэр Одессы Геннадий Труханов неоднократно отличался неоднозначными высказываниями и действиями. В частности, он заявлял, что с Россией "нужен компромисс" и долгое время отказывался сносить памятник российской императрице Екатерине II.
Украинцы написали петицию президенту с просьбой обратить внимание на скандального мэра, а также на то, что он имеет российское гражданство. 29 октября Владимир Зеленский поручил СБУ и Министерству внутренних дел проверить действия и высказывания Труханова.
Кроме того, НАБУ установило, что после разоблачения одной преступной организации по коррупционным схемам осенью 2021 года, на ее месте сразу возникла другая. Что интересно, главными подозреваемыми в этом деле являются три заместителя Труханова.
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Трем заместителям мэра Одессы недавно сообщили о подозрении
- Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило преступную организацию в Одессе. В то же время троим заместителям городского головы Геннадия Труханова объявили о подозрении.
- Речь идет о первом заместителе городского головы Одессы, руководителе аппарата исполнительного комитета Одесского горсовета и заместителе городского головы Одессы. Чиновники обвиняются в следующих преступлениях: создании или участии в преступной организации с использованием служебного положения и принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.
- Преступная организация взяла под контроль почти все, что касается экономической жизни города. Организаторы регулярно подкупали чиновников и депутатов местного совета для собственной выгоды, сообщили следователи.