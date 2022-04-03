Трупы на дороге и сожженные автомобили: последствия российского "освобождения" в поселке Мила

Когда-то красивое село с красноречивым названием Мила превратилось в страшную рану. Изуродованные постройки и дорога, усеянная машинами, трупами и минами – вот что оставила здесь после себя русская орда.

ВСУ возобновили контроль над рядом ранее оккупированных населенных пунктов Киевской области. Но радость от освобождения омрачают ужасы, которые оставили после себя российские изверги.

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Страшные последствия российской оккупации под Киевом

В сети опубликовали фото с Житомирской трассы. Всего в 25– 0 километрах от столицы – в селе Мила – настоящий ужас. Изуродованные российскими обстрелами дома, усеянные труппами дороги, расстрелянные и сожженные автомобили, уничтоженные автозаправки и СТО, везде гильзы и осколки – вот как выглядит "русский мир".

Житомирская трасса под Киевом после отступления оккупантов / Фото Армия Inform (внимание, кадры 18+)

Жители Милы рассказывают, что российские изверги расстреливали машины мирных людей прямо на ходу. А вот автомобили, которые им больше нравились, они останавливали, чтобы убить пассажиров и водителя, а машины забрать себе.

Многие дома в селе разрушены. Уничтожен в том числе и развлекательно-гостиничный комплекс "Бабушкин сад". 40-летний житель Алексей, приехавший посмотреть на руины своего дома, едва сумел сдержать слезы. Рассказывает, что зарабатывал на дом в России, возводя там многоэтажки, а теперь россияне "отблагодарили" его сполна.

Разрушенные оккупантами здания в поселке Мила / Фото Армия Inform

Возвращаться в село Мила еще небезопасно. Есть высокая вероятность встретить неразорванные боеприпасы. Сейчас на Житомирской трассе работают полицейские и чрезвычайники, чтобы ликвидировать "подарки" от захватчиков.

О зверствах российских оккупантов на Киевщине уже узнает весь мир. Преступления, совершенные против мирных жителей, не останутся безнаказанными.

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