Трусились окна и появилась воронка в полтора метра: в Тульской области произошел мощный взрыв
В Тульской области России произошел мощный взрыв 2 марта. В результате этого у местных жителей задрожали дома.
Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал. Что именно случилось – пока неизвестно.
Кстати В нескольких местах в Крыму слышали мощные взрывы: объяснение оккупантов "феноменальное"
Что известно о взрыве в Тульской области
Взрыв произошел недалеко от улицы Молодежная в поселке Березовский около 8 утра. Его услышали все местные жители. По их словам, от взрыва задрожали дома.
Позже в лесу обнаружили воронку диаметром 1,5 метра. Вокруг все засыпало пеплом и лежали тела птиц.
Сейчас людей не пускают к месту взрыва, а территорию оцепили правоохранители и взрывотехники.
Последствия мощного взрыва в Тульской области / фото росСМИ
К слову, о взрыве также сообщили и в Брянской области, однако подробностей пока нет. Что ж, карма для россиян все-таки существует.
Позже стало известно, что взрыв действительно произошел на территории Тульской области – там работают представители силовых структур. Глава администрации Кириевского района Игорь Цховребов отметил, что в результате взрыва никто не пострадал.
Возможное попадание боеприпаса
Некоторые пропагандистские СМИ уже сообщили, что воронка в лесополосе возле поселка Березовский в Тульской области образовалась, предварительно, от попадания боеприпаса.
Воронка в Тульской области / фото росСМИ
"Хлопок" атакует Россию
- 24 февраля оккупанты жаловались на серьезный обстрел поселка Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. Известно о частичном обрушении, разбитых окнах, а также сломанных ограждениях.
- Пропагандисты сообщали, что в Коломенском районе Подмосковья были якобы украинские беспилотники, а один из них упал возле объекта, принадлежащего "Газпрому".
- Также неизвестный объект был замечен над Санкт-Петербургом. Поэтому оккупанты 28 февраля закрывали небо, но позже начали убеждать, что это якобы были "тренировки".
- К тому же в ночь на 28 февраля в российском городе Туапсе, расположенном в Краснодарском крае, было громко. Там произошла атака дронов. БпЛА попали по территории нефтебазы госкомпании "Роснефть".
- Кстати, там в нескольких метрах от места удара расположена казарма минобороны России. Российские власти настаивают, что никто из находившихся там людей не пострадал и "повода для беспокойства нет". Однако в соцсетях к этим заверениям отнеслись скептически.
- Напомним, что также 25 февраля на территории России было неспокойно. Тогда в приграничные регионы наведывался "Хлопок". В то же время власти оккупантов, как всегда, утверждали, что это работали системы ПВО.