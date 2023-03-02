Трусились окна и появилась воронка в полтора метра: в Тульской области произошел мощный взрыв

В Тульской области России произошел мощный взрыв 2 марта. В результате этого у местных жителей задрожали дома.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал. Что именно случилось – пока неизвестно.

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Что известно о взрыве в Тульской области

Взрыв произошел недалеко от улицы Молодежная в поселке Березовский около 8 утра. Его услышали все местные жители. По их словам, от взрыва задрожали дома.

Позже в лесу обнаружили воронку диаметром 1,5 метра. Вокруг все засыпало пеплом и лежали тела птиц.

Сейчас людей не пускают к месту взрыва, а территорию оцепили правоохранители и взрывотехники.

Последствия мощного взрыва в Тульской области / фото росСМИ

К слову, о взрыве также сообщили и в Брянской области, однако подробностей пока нет. Что ж, карма для россиян все-таки существует.

Позже стало известно, что взрыв действительно произошел на территории Тульской области – там работают представители силовых структур. Глава администрации Кириевского района Игорь Цховребов отметил, что в результате взрыва никто не пострадал.

Возможное попадание боеприпаса

Некоторые пропагандистские СМИ уже сообщили, что воронка в лесополосе возле поселка Березовский в Тульской области образовалась, предварительно, от попадания боеприпаса.



Воронка в Тульской области / фото росСМИ

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