Легенда советских лайнеров: что известно о Ту-134, который ГУР сжег на аэродроме в Оренбурге

В России сгорел самолет Ту-134, который принадлежал 117-му военно-транспортному авиаполку вооруженных сил государства-агрессора. Такие советские борта используются для транспортировки руководящего состава министерства обороны России. Ту-134 является буквально легендой советских лайнеров.

Рассказываем, что известно о самолете и почему это "жирная" потеря для врага. ГУР сожгло вражескую "Тушку" в ночь на 13 октября. По сообщению нашей разведки, самолет Ту-134 принадлежал к 117 военно-транспортному авиаполку вооруженных сил государства-оккупанта.

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Сокрушительный пожар вспыхнул на российском военном аэродроме Оренбург-2, где базировался Ту-134. На опубликованном разведчиками видео видно, как горит носовая часть самолета и под ним.

Самолет Ту-134 сгорел: видео

Что известно о Ту-134

Самолет Ту-134 – один из легендарных советских лайнеров. Его называют самым удачным проектом в области пассажирского самолетостроения, самым массовым самолетом, первым российским лайнером, который прошел сертификацию по английским нормам летной годности.

Самолет создан в ОКБ "Туполева" под руководством Андрея Туполева, изготавливался на авиационном заводе в Харькове. Первый полет с пассажирами был совершен в сентябре 1967 года по маршруту Москва-Адлер.

Популярность самолета

В начале 1990-х годов Ту-134 стал самым популярным самолетом, общий объем производства которого составил 850 единиц. Эта модель стала основой флотов многих авиакомпаний по всему миру, а 130 единиц было продано на международные рынки. Примечательно, что Ту-134 сейчас эксплуатируются в таких странах, как Северная Корея.

Самолет когда-то считался воплощением комфорта, а с начала 2000-х годов Ту-34 начал выглядеть изношенно – как в своей физической структуре, так и в технических возможностях. В Росавиации уже тогда начали говорить о возможном выводе из эксплуатации этой серии самолетов.

Финальной точкой стала авария самолета авиакомпании "Русейр" в Петрозаводске в 2011 году. Тогда погибли 47 человек.

В Росавиации признали: только 9 Ту-134 из 90, которые осуществляли пассажирские перелеты, были оснащены системами предупреждения о столкновении с землей и соответствовали мировым стандартам безопасности полетов. Тогда в Кремле все же приняли решение о постепенном выводе самолетов этого типа из регулярного сообщения.

Над проектом замены легенды начали работать еще с начала 80-х – на разработку Ту-334 было потрачено 100 миллионов долларов. Самолет был сертифицирован в 2003 году, но в массовое производство так и не пошел.

Ту-134 формально не прекратили летать – их продолжают использовать в Роскосмосе и ряде министерств и ведомств как чартерные.