Последствия антигосударственных решений: Буданов отреагировал на применение Россией украинских Ту-160

Россия атаковала Украину с использованием украинских Ту-160. Эти стратегические бомбардировщики Украина передала Кремлю в 90-х годах.

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина платит очень большую цену в борьбе за свободу и не может в дальнейшем позволить себе совершать подобные ошибки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Кирилла Буданова, которое он опубликовал в соцсетях.

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Буданов сделал резкое заявление об украинских Ту-160 в России

Буданов сообщил, что коррупция, некомпетентность и отсутствие стратегического видения приводят к антигосударственным решениям.

Он порекомендовал пересмотреть расследование журналистов "Радио Свобода", программы "Схемы". Это поможет узнать, как так случилось, что Москва использует для ударов по украинским городам стратегические бомбардировщики и ракеты, которые Украина передала ей в 90-х годах.

Руководитель ГУР поблагодарил "Схемы" за важную работу и добавил, что в материал вошла информация от ГУР МО Украины о российских пилотах.

Преодолеть врага и надежно защитить Украину сможем тогда, когда необратимо изменимся. Интересы государства должны стать главным приоритетом для каждого,

– добавил Буданов.

Что известно о соглашении между Россией и Украиной по Ту-160

В 1999 году Украина передала России самолеты, ракеты и оборудование за 275 миллионов долларов, чтобы списать газовые долги. В рамках соглашения Россия получила 11 бомбардировщиков, 575 крылатых ракет Х-55, 12 турбовинтовых двигателей с нулевым налетом. А также запасные части для бомбардировщиков, наземное и радиоэлектронное оборудование.

Известно, что документ подписали тогдашний премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко и Владимир Путин. По данным журналистов, передача самолетов и ракет состоялась без согласования Верховной Рады.