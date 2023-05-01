Дефицитный в России и был на вооружении Украины: что известно о бомбардировщике Ту-160

Россия ночью 1 мая снова нанесла ракетную атаку по Украине. Россияне выпустили смертоносные ракеты X-101 и X-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 и Ту-160.

Для ракетной атаки 1 мая россияне использовали два самолета Ту-160 из района Каспийского моря, а также Ту-95 из района Оленегорск. Подробнее о самолетах Ту-160 читайте дальше в материале 24 Канала.

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Украина передала России Ту-160: как это произошло

Ту-160 – это межконтинентальный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяющейся стреловидности.

Ту-160, как и значительная часть российской авиации, спроектирован во времена СССР. В частности, работы над самолетом стартовали примерно в 1967 году. В СССР не было стратегической авиации, которая могла бы преодолеть сопротивление систем ПВО НАТО и США того времени.

Свой первый полет Ту-160 совершил 18 декабря 1981 года.

После распада СССР Украина имела 19 сверхзвуковых Ту-160 на авиабазе Прилуки, а также 21 турбовинтовой самолет Ту-95МС на авиабазе Узин.



Украинский Ту-160 / Фото из Википедии

23 февраля 2000 года Украина завершила передачу России около 600 крылатых ракет и стратегических бомбардировщиков, впоследствии передислоцированных в Энгельс.

Эта передача была завершена в обмен на примерно 285 миллионов долларов "долгов за газ" и аэродромное оборудование. Соглашение было подписано в Ялте осенью 1999 года президентом Леонидом Кучмой и его российским коллегой Борисом Ельциным.

Соглашение также подписали премьер-министры Валерий Пустовойтенко и Владимир Путин.

Сегодня эти украинские бомбардировщики бомбят Украину. На это жаловался заместитель председателя Главного управления разведки Вадим Скибицкий в комментарии The New York Times.

Он напомнил, что по Будапештскому меморандуму Украина согласилась отказаться от своего ядерного арсенала, передать ядерные боеголовки России в обмен на "гарантии безопасности" и уничтожить ядерные ракетоносители.

"Также переданы все баллистические ракеты, Ту-160 и Ту-95. Сейчас против нас из этих бомбардировщиков применяют ракеты Х-55. Было бы лучше, если бы мы передали их США", – сказал он.

Почему Украина не оставила себе Ту-160

Украинский военный портал Defence Express со ссылкой на публикацию в журнале "Авиация и время" от 1995 года объяснил проблемы Украины с обслуживанием этих самолетов.

Первая проблема заключалась в том, что на верность Украине присягнули только 25% летного и 60% технического персонала.

Впрочем, без российского влияния не обошлось. КБ "Туполева" "внезапно" отказалось от обязательств по техническому обслуживанию Ту-160 ВВС Украины. А нехватка "штатных" авиатехников эту проблему только усугубляла.

Кроме того, издание отмечает субъективную инерцию, которую демонстрировало военно-политическое руководство Украины на тот момент.

Считалось, что у Украины нет полигонов для подготовки экипажей Ту-160, и что у нашего государства нет задач, для выполнения которых нужны такие бомбардировщики.

Какие в России проблемы с Ту-160

Можно заметить, что россияне чаще для ракетных обстрелов Украины используют самолеты Ту-95МС, способные нести 6 – 8 крылатых ракет. Казалось, что логичнее поднимать в небо именно Ту-160, несущий до 12 крылатых ракет.

Как пишет Defence Express, раньше, чтобы подготовить один Ту-160 к вылету, нужно было 64 человеко-часа подготовительных работ, а также 15 – 20 спецавтомобилей разного назначения.

Ту-160 на аэродроме "Энгельс" / Фото росСМИ

Шумность при подготовке самолета к полету могла достигать 130 децибел, а шум от запуска вспомогательной силовой установки якобы на 45 децибел превышал болевой порог.

Не известно, сколько сейчас россиянам нужно ресурсов, чтобы подготовить Ту-160. Однако для взлета Ту-95МС используется гораздо меньшее количество аппаратуры. Именно поэтому россияне и предпочитают Ту-95МС по сравнению с Ту-160, который пропаганда называет мощнейшим сверхзвуковым боевым самолетом в мире.

Еще один технический аспект с Ту-160, на который обращают внимание эксперты – это их двигатели НК-32. В первые годы эксплуатации была проблема, что иногда эти двигатели было очень сложно завести.

Кроме того, в первые годы службы Ту-160 имели место частые отказы бортового комплекса обороны "Байкал", включавшего в себя средства радиоэлектронной борьбы.

Вероятно, сейчас у россиян нет никаких технических проблем с Ту-160 и уменьшили количество их применений, чтобы "сэкономить" ресурс.

"Но с другой стороны, это заодно открывает новый вопрос – если россиянам нужно "экономить" ресурс Ту-160, значит там точно "что-то пошло не так", – пишет Defence Express.

Сколько в России Ту-160 и как на это повлиял "хлопок"

Как писало издание Defence Express, в разном состоянии летной готовности в России есть только 16 самолетов Ту-160. Этот тип самолета – дефицитный в России.

Проредить количество Ту-160 мог "хлопок", который в декабре 2022 года дважды посетил авиабазу "Энгельс".

По состоянию на 8 декабря после первого "хлопка" на аэродроме было более 20 машин. На снимке от 29 декабря после второго "хлопка" можно рассмотреть только 11 машин, часть из которых уже давно не в летном состоянии.

Спутниковые снимки авиабазы "Энгельс" 29 и 8 декабря 2022 года / Снимки взяты из материала Defence Express



Эксперты обратили внимание на то, что по состоянию на 29 декабря на "Энгельсе" было всего два Ту-160 и эти самолеты находились в зоне риска "хлопка". Почему Россия оставила эти борта там – неизвестно.

Причиной такого решения может служить нелетное состояние бортов.

По состоянию на июль на этой авиабазе базировалось 11 Ту-160, на октябрь – 4, и один из них не менял свое положение еще с сентября 2020 года. Но по состоянию на 29 декабря этого самолета на обычном месте не было.

После "хлопка" в Энгельсе россияне переместили свою стратегическую авиацию на другие аэродромы, в частности авиабазу "Оленья" в Мурманской области. Также Россия могла перебросить Ту-160 на Дальний Восток на авиабазу "Украинка", однако эта информация нуждается в подтверждении.

В целом перебрасывание авиации должно иметь плохие последствия для России. По словам экспертов, "Энгельс" – это центральный аэродром с соответствующим материально-техническим базисом.

Россияне хотят достроить Ту-160

Самолет Ту-160 прошел несколько модернизаций, последняя из которых прошла в 2022 году. Однако россияне вынужденно прибегли к модернизации Ту-160, поскольку провалили другой проект.

За прошедшее десятилетие Россия не смогла запустить разработку стратегического ПАК ДА, поэтому была вынуждена "воскресить" производство советского Ту-160.

12 января 2022 года свой первый полет совершил стратегический бомбардировщик Ту-160М2, изготовленный на мощностях Казанского авиационного завода, входящего в состав российской корпорации "Туполев".

Российский Ту-160М2 выполняет пробег перед первым испытательным полетом / Фото росСМИ

В планах в рамках контракта стоимостью 160 миллиардов рублей корпорация "Туполев" должна к 2027 году поставить дальней авиации России 10 новых стратегических бомбардировщиков Ту-160М2. Два бомбардировщика Россия должна была получить в 2022 году.

Интересно, что для производства Ту-160М2 были использованы еще советские "заготовки". Об этом информировал российский "Центр анализа стратегий и технологий".

Военный портал Defence Express также отмечает, что россиянам нужно буквально "с нуля" восстановить всю цепочку по производству Ту-160. На какое количество "бортов" у россиян есть "заготовки" – в открытых источниках данных нет.

Отметим, что цена Ту-160, по самым скромным оценкам, составляет 250 миллионов долларов. По американским данным, стоимость полного жизненного цикла самолета превосходит его цену в 3 – 5 раз.

Какое оружие несет Ту-160: характеристики самолета

Первоначально самолет Ту-160 строился исключительно как ракетоносец – носитель крылатых ракет большой дальности с ядерной боевой частью.

В настоящее время Ту-160 может нести ракету Х-555, которая предназначена для поражения как стратегических, так и тактических наземных и морских целей практически всех классов.

Именно этой ракетой Россия атаковала Украину 28 апреля и 1 мая 2023 года. Также оккупанты неоднократно применяли эту ракету против Украины и раньше.

Важно отметить, что в Украине есть силы и средства для обезвреживания ракеты типа Х-555.

Ту-160 может развивать скорость до 2200 км/ч на высоте. Крейсерская скорость – 850 километров в час.

Максимальная дальность полета Ту-160 без дозаправки – 13 950 км, практичная – до 12 300 км. Продолжительность полета – до 25 часов.

В случае поражения целей на меньшей дальности на вооружение принимают 24 аэробалистических ракеты Х-15 С.

После специального переоборудования самолет могут оснащать, в частности, свободно падающими бомбами до 40 тысяч килограммов разного калибра, включая ядерные, разовые бомбовые кассеты, морские мины и другое вооружение.