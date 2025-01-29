В начале 2000-х Украина утилизировала все свои Ту-22М3: был ли шанс их сохранить для ВСУ

27 января 2006 года в Полтаве превратился в металлолом последний имеющийся в строю ВСУ бомбардировщик Ту-22М3. Всего Украина имела 43 таких самолета.

Эксперты объяснили, был ли шанс сохранить Ту-22М3 и использовать для отпора российской агрессии, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Могла ли Украина использовать Ту-22М3 против России

Аналитики указали на несколько важных моментов. Прежде всего, Ту-22М3 изготавливало только одно предприятие. Это авиазавод в Казани. Итак, Россия точно не взялась бы обслуживать те бомбардировщики, которые бы ВСУ использовали для сдерживания ее агрессии.

Кроме того, оккупанты тоже на момент вторжения сохранили в строю лишь около 60 бомбардировщиков. Это треть от того количества, которое осталось им в наследство от Советского союза.

Также эксперты развеяли предположение, что Ту-22М3 могли превратить в "конвенционные" носители обычных или управляемых авиабомб. Эти самолеты можно использовать для атак бомбами только при полностью уничтоженной ПВО врага. Об этом свидетельствует, в частности, неприятный опыт россиян во время войны против Грузии в 2008 году, когда состоялось первое в истории сбитие Ту-22М3.

Впрочем, следует признать, что Украина действительно к началу полномасштабной войны потеряла значительную часть обороноспособности, которую имела в начале 2000-х годов. Тогда ВСУ имели, в частности, 90 пусковых установок ОТРК "Точка-У", 72 пусковые установки ОТРК "Эльбрус" и 50 пусковых ракетного комплекса "Луна-М".

Количество имеющихся танков исчислялось в почти 3,8 тысяч, из них 2,2 тысячи – это Т-64. Кроме Ту-22М3, наша авиация имела в строю 200 МиГ-29 и 60 Су-27, 71 бомбардировщик Су-24М и 63 штурмовика Су-25.

К слову, что журналисты "Схем" установили, что Украина в свое время передала в Россию 11 своих стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС и другое вооружение на сумму 275 миллионов долларов для погашения газовых долгов.