Експерти пояснили, чи був шанс зберегти Ту-22М3 і використати для відсічі російської агресії, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

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Чи могла Україна використати Ту-22М3 проти Росії

Аналітики вказали на кілька важливих моментів. Передусім, Ту-22М3 виготовляло лише одне підприємство. Це авіазавод в Казані. Отже, Росія точно не взялася б обслуговувати ті бомбардувальники, які б ЗСУ використали задля стримування її агресії.

Крім того, окупанти теж на момент вторгнення зберегли у строю лише близько 60 бомбардувальників. Це третина від тої кількості, яка залишилася їм у спадок від Радянського союзу.

Також експерти розвіяли припущення, що Ту-22М3 могли перетворити на "конвенційні" носії звичайних або керованих авіабомб. Ці літаки можна використовувати для атак бомбами лише при повністю знищеній ППО ворога. Про це свідчить, зокрема, неприємний досвід росіян під час війни проти Грузії в 2008 році, коли відбулось перше в історії збиття Ту-22М3.

Втім, слід визнати, що Україна справді на початок повномасштабної війни втратила значну частину обороноздатності, яку мала на початку 2000-их років. Тоді ЗСУ мали, зокрема, 90 пускових установок ОТРК "Точка-У", 72 пускові установки ОТРК "Ельбрус" та 50 пускових ракетного комплексу "Луна-М".

Кількість наявних танків обчислювалась у майже 3,8 тисяч, із них 2,2 тисячі – це Т-64. Окрім Ту-22М3, наша авіація мала в строю 200 МіГ-29 та 60 Су-27, 71 бомбардувальник Су-24М та 63 штурмовики Су-25.

До слова, що журналісти "Схем" встановили, що Україна свого часу передала до Росії 11 своїх стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-95МС та інше озброєння на суму 275 мільйонів доларів для погашення газових боргів.