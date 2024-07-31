Эти самолеты надо оперативно уничтожать, – авиаэксперт о поражении 2 бомбардировщиков Ту-22М3

В результате взрыва на аэродроме "Оленья" в Мурманской области России были повреждены сразу 2 стратегических бомбардировщика Ту-22М3. Оккупанты прикрыли эти самолеты, пытаясь защитить их топливный бак от возможных поражений, поэтому, скорее всего, они были готовы.

Уже не впервые Украина наносит удары по военному аэродрому "Оленья". Это 24 Каналу отметил авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

Читайте также Несет смертоносную ракету: особенности самолетов Ту-22м3, которые оказались под прицелом дронов ГУР

Возможности авиации врага уменьшатся

Анатолий Храпчинский отметил, что в свое время Советский Союз построил очень много самолетов Ту-22М3. Это основной носитель ракет Х-22, которыми Россия активно бьет по территории Украины.

Относительно привлечения Ту-22М3 следует заметить, что они на самом деле запускают на короткое расстояние ракеты, поэтому времени для принятия решения очень мало. И именно этот самолет требует оперативного уничтожения,

– подчеркнул он.

Министерство обороны России заявило, что приняло решение о построении укрытий для российской авиации. Якобы уже предоставлены распоряжения и сформирован план по созданию на авиабазах защитных сооружений.

Однако, кроме самолетов, на аэродроме достаточно целей для того, чтобы сделать невозможным использование самолетов. В частности, склады с горюче-смазочными материалами, с вооружением, технические части, которые обслуживают эти самолеты, орудия, которое обеспечивает полеты, и так далее.

"Поэтому следует заметить, что даже если Россия начнет строить, но для этого надо большое количество времени. Я думаю, что с такой интенсивностью ударов, как мы наносим, все-таки мы существенно уменьшим их возможности по использованию авиации", – сказал авиаэксперт.

Поражение Ту-22М3 на аэродроме "Оленья": главное

25 июля дроны атаковали аэродром "Оленья" в Мурманской области, где расположены стратегические бомбардировщики оккупантов Ту-22М3. Представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что было поражено сразу 2 самолета Ту-22М3.

По оценкам самих захватчиков, ремонт и срок восстановления в лучшем случае это сентябрь 2024 года – борт № 31 и октябрь 2024 – борт № 33. Причастность Украины к этой атаке Юсов "не подтверждает и не опровергает".