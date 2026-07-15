Взлетели вражеские бомбардировщики Ту-22М3, – мониторы

Вечером 15 июля Россия подняла в воздух свои бомбардировщики Ту-22М3. Эти самолеты потенциально могут нести ракеты типа Х-22.

Об этом сообщают мониторинговые телеграм-канала.

Сколько российских Ту-22М3 взлетело вечером 15 июля?

О взлете вражеских Ту-22М3 мониторинговые сообщества сообщили после 18:10. По данным телеграм-каналов, предварительно Россия подняла в воздух 4 борта соответствующих воздушных судов.

В зоне запуска крылатых ракет Х-22 (дальностью до 500 километров) они окажутся в 19:30. Одесская область – будьте осторожны,

– писали мониторы.

В телеграм-канале monitor уточнили, что Ту-22М3 взлетели с аэродрома "Энгельс". Самолеты движутся по южному курсу в направлении Азовского моря.

Напомним, российская армия совершила атаку на Одессу ракетами утром 15 июля. Тогда в результате вражеского обстрела погибли 3 человека, еще 8 – получили ранения.

Также разрушениям подвергся семиэтажный жилой дом. Кроме того, в результате атаки повреждены нежилое здание и газовая магистраль. На месте удара возник пожар – его оперативно ликвидировали.