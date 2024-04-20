Сбивание российского Ту-22М3: Свитан предположил, как именно модернизировали С-200

Во время полномасштабной атаки россиян 19 апреля Украина впервые сбила российский стратегический самолет Ту-22 и две российские сверхзвуковые ракеты Х-22, которые он выпустил. В разведке сообщили, что по вражескому судну попали из зенитного ракетного комплекса С-200.

Даже сложно поверить, что ЗРК С-200 смогло перехватить самолет на расстоянии 300 километров от Украины. Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, добавив, что, вероятно, для такого удара ракету модернизировали.

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Как именно модернизировали С-200

Оперативная, то есть реальная дальность ракеты С-200, составляет примерно 250 километров, техническая – 300 километров. На большем расстоянии она просто упадет на землю. Но по наземным целям ею еще можно управлять.

Ракету могли модернизировать, увеличив мощность пороховых ускорителей – это такие 4 "миниракеты", которые поднимают и разгоняют С-200. Если их усилили, а это возможно, то так к оружию могли добавить еще 50 – 70 километров,

– рассказал Роман Свитан.

На таком расстоянии "головка" наведения полуактивная, то есть она принимает сигнал от самолета, который дает локатор слежения на земле. В общем С-200 – это серьезная и большая система. Например, если заменить "головку" с полуактивной на активную, то тогда действительно ракета могла уничтожить российский самолет.

Но самое главное, что судно уничтожено, один из членов экипажа, вероятно командир, – погиб, еще трое имеют повреждения, ведь они катапультировались. Известно, что катапультирование происходит по приказу командира самолета. Первыми это делают штурманы, которые сидят позади, следующим – правый пилот, а уже потом – командир.

Восстановить такой экипаж – очень долго. Научить людей заново – долго и дорого, ведь говорится о тяжелом 100-тонном самолете. Только, чтобы провести достаточное количество часов полета в воздухе, понадобится 50 тонн авиационного керосина – это очень дорого,

– подчеркнул летчик-инструктор.

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