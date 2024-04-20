Навіть складно повірити, що ЗРК С-200 змогло перехопити літак на відстані 300 кілометрів від України. Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, додавши, що, ймовірно, для такого удару ракету модернізували.

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Як саме модернізували С-200

Оперативна, тобто реальна дальність ракети С-200, становить приблизно 250 кілометрів, технічна – 300 кілометрів. На більшій відстані вона просто впаде на землю. Але по наземних цілях нею ще можна керувати.

Ракету могли модернізувати, збільшивши потужність порохових прискорювачів – це такі 4 "мініракети", які підіймають та розганяють С-200. Якщо їх посилили, а це можливо, то так до зброї могли додати ще 50 – 70 кілометрів,

– розповів Роман Світан.

На такій відстані "головка" наведення напівактивна, тобто вона приймає сигнал від літака, який дає локатор стеження на землі. Загалом С-200 – це серйозна та велика система. Наприклад, якщо замінити "головку" з напів активної на активну, то тоді справді ракета могла знищити російський літак.

Але найголовніше, що судно знищене, один з членів екіпажу, ймовірно командир, – загинув, ще троє мають пошкодження, адже вони катапультувалися. Відомо, що катапультування відбувається за наказом командира літака. Першими це роблять штурмани, які сидять позаду, наступним – правий пілот, а вже потім – командир.

Відновити такий екіпаж – дуже довго. Навчити людей заново – довго й дорого, адже мовиться про важкий 100-тонний літак. Лише, щоб провести достатню кількість годин польоту в повітрі, знадобиться 50 тонн авіаційного керосину – це дуже дорого,

– наголосив льотчик-інструктор.

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