Украинские защитники сбили российский Ту-22М3: показываем на карте, где разбился бомбардировщик
Украинские защитники во время отражения вражеской атаки 19 апреля сбивали не только ракеты и "Шахеды", но и впервые подбили бомбардировщик Ту-22М3. Именно он является носителем ракет Х-22, которые до сих пор силы ПВО также не могли уничтожать.
Как пишут росСМИ, Ту-22М3 упал в Ставропольском крае возле хутора Богомолов. Где на карте расположено примерное падение российского бомбардировщика и какое расстояние до Украины – рассказывает 24 Канал.
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Впервые силы ПВО сбили Ту-22М3
Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что во время отражения российской комбинированной атаки украинским защитникам удалось невероятное. Так, силы ПВО впервые уничтожили ракеты Х-22, а также сбили вражеский стратегический бомбардировщик Ту-22М3.
В сети пишут, что Ту-22М3 упал в Ставропольском крае возле хутора Богомолов. С места падения бомбардировщика также публикуют кадры, на которых видно разбитый самолет. Момент падения самолета также попал на видео.
Смотрите на карте, где расположен хутор Богомолов
Стоит заметить, что этот хутор расположен более чем в 300 километрах от государственной границы Украины и линии фронта.
Что известно о сбивании Ту-22М3
- Утром в сети появились кадры, на которых видно падение вражеского бомбардировщика. Впоследствии стало известно, что это Ту-22М3. Одним из первых падение самолета подтвердил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В утреннем отчете командующий Воздушных сил Николай Олещук подтвердил сбитие Ту-22М3.
- Сначала в сети сообщалось, что пилотам бомбардировщика якобы удалось катапультироваться, однако Владимиров утром сообщил, что трое пилотов погибло, а поиски четвертого – еще продолжаются.
- Потерю Ту-22М3 подтверждают и в российском минобороны. Там заявили, что причиной аварии стратегического бомбардировщика в Ставропольском крае якобы стала "техническая неисправность". Пропагандисты также заявили, что Ту-22М3 потерпел крушение "после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром".
- В разведке сообщили, что сбить российский бомбардировщик удалось из зенитного ракетного комплекса С-200. По данным собеседника 24 Канала, уничтожение Ту-22МЗ – это операция украинской разведки. Кроме того, стало известно, что после уничтожения вражеского бомбардировщика другой, который летел за ним, развернулся.
- В разведке также добавили, что российский бомбардировщик сбили на расстоянии около 300 километров. После этого Ту-22М3 смог долететь до Ставропольского края, где "успешно" приземлился.