Украинские защитники сбили российский Ту-22М3: показываем на карте, где разбился бомбардировщик

Украинские защитники во время отражения вражеской атаки 19 апреля сбивали не только ракеты и "Шахеды", но и впервые подбили бомбардировщик Ту-22М3. Именно он является носителем ракет Х-22, которые до сих пор силы ПВО также не могли уничтожать.

Как пишут росСМИ, Ту-22М3 упал в Ставропольском крае возле хутора Богомолов. Где на карте расположено примерное падение российского бомбардировщика и какое расстояние до Украины – рассказывает 24 Канал.

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Впервые силы ПВО сбили Ту-22М3

Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что во время отражения российской комбинированной атаки украинским защитникам удалось невероятное. Так, силы ПВО впервые уничтожили ракеты Х-22, а также сбили вражеский стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

В сети пишут, что Ту-22М3 упал в Ставропольском крае возле хутора Богомолов. С места падения бомбардировщика также публикуют кадры, на которых видно разбитый самолет. Момент падения самолета также попал на видео.

Смотрите на карте, где расположен хутор Богомолов

Стоит заметить, что этот хутор расположен более чем в 300 километрах от государственной границы Украины и линии фронта.

Что известно о сбивании Ту-22М3