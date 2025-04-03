Ту-22М3, который упал в Иркутской области, оставил без света 210 домов

Накануне, вечером 2 апреля, в Иркутской области разбился стратегический бомбардировщик агрессора. Ту-22М3 задел линию электропередач, оставив без света более 200 домов россиян.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Ту-22М3 задел линию электропередач

Российский стратегический бомбардировщик, который упал в Иркутской области, задел линию электропередач. Вследствие этого без света остались 210 домов, а также 3 "социально-значимых" объекта.

Это подтвердил местный губернатор. Российский чиновник заявил, что на месте работает бригада Иркутской электросетевой компании. Также выразил надежду на быстрое восстановление.

Российские телеграм-каналы пишут, что авария произошла недалеко от деревни Буреть. Отмечают, что бомбардировщик, вероятно, задел ЛЭП "Буреть", идущую на подстанцию, которая расположена примерно в 5 километрах от авиабазы "Белая".

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Где упал Ту-22М3 / Скриншот из росСМИ

Кстати, в августе 2024 года в Иркутской области также упал российский Ту-22М3.