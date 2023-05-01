Военный обозреватель объяснил, зачем Россия подняла так много ракетоносителей

В ночь на 1 мая российские захватчики в очередной раз обстреляли территорию Украины. Сообщалось, что теперь враг сконцентрировался на поиске центров логистического обеспечения ВСУ.

Более того, оккупанты меняют не только цели, но и тактику самого налета – от его начала и до момента нанесения удара. К примеру, на этот раз мы увидели ограниченный боекомплект. Об этом 24 Канала сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Захватчики ограничены в ресурсах

В воздушном пространстве России находилось 17 ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95 ТС. Они имеют максимальную нагрузку 8 ракет Х-101, а модернизированные – 16 ракет. Но мы увидели удар 18 ракетами, к которому были привлечены 9 Ту-95МС, а также – 2 Ту-160, что раньше не использовались.

Зачем они подняли такое количество? Чтобы запутать нашу ПВО. Они понимают, что с первых минут, как Ту-95 поднимается в воздух, мы отслеживаем его траекторию и можем рассчитать, по каким направлениям будут происходить пуски,

– говорит Коваленко.

Несколько часов россияне держали самолеты в воздухе. Поднимают все, что есть в наличии. Фактически они выполнили пуск по 1 – 2 ракеты с каждого самолета, а не по 8.

Это говорит о том, что у них не только ограниченный ресурс ракет, но и ресурс самолетов. Их применение еще со времен Советского Союза вносит свои негативные коррективы. Они не могут использовать максимальную нагрузку,

– утверждает военно-политический обозреватель.

Так, нанести удар 100 или более ракетами авиационного базирования россияне не смогут. Еще с 2022 года была информация, что у россиян нет возможности нагружать свои самолеты на 2 – 4 единицы крылатых ракет Х-101.

"Пытаются адаптироваться, пытаются наносить удары по других объектах. При этом они критически ограничены в ресурсе – как самих средств поражения, так и их носителей", – подытожил Коваленко.

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